Минобороны сообщило о планах Франции возобновить производство патронов НАТО

Военное ведомство европейской страны решило вернуть на свою территорию создание снарядов малого калибра, передает РИА «Новости». «Производство во Франции, запланированное на 2029 год, будет касаться боеприпасов 5,55x45 мм и 7,62x51 мм, промышленная производственная мощность составит 75 млн единиц в год», – говорится в заявлении министерства.

Выпуск подобной продукции остановили в 1999 году, напоминает телеканал BFMTV. Долгие годы это считалось экономически невыгодным из-за высокой конкуренции на мировом рынке. Однако пандемия и конфликт на Украине заставили власти пересмотреть подход и восстановить суверенные мощности.

Новый завод по изготовлению патронов построят на юго-востоке страны в коммуне Клерье. Реализацией масштабного проекта займется объединение трех промышленных компаний. Это позволит удовлетворить нужды вооруженных сил в обучении и подготовке к конфликтам высокой интенсивности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция передала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30.

Французская компания Eurenco подписала соглашение о строительстве новых заводов боеприпасов в Канаде. Предприятия стран Евросоюза нарастили ежегодный выпуск боеприпасов до двух миллионов единиц.