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    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    9 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах 2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае её просто не станет – её разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако всё это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    9 комментариев
    29 июня 2026, 20:51 • Новости дня

    Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз

    Политолог Данилин: Путин доверил «Единой России» ключевые задачи развития страны

    Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» остается главной политической опорой президента Владимира Путина в реализации стратегического курса страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его словам, партия сочетает поддержку фронта с решением задач долгосрочного развития России, что особенно важно в период санкций и внешних угроз.

    «Съезд «Единой России» прошел в условиях растущего внешнего давления на Россию. Уже сам факт того, что он состоялся в штатном режиме, а предстоящие выборы пройдут в установленные законом сроки, свидетельствует об устойчивости российской политической системы», – считает политолог Павел Данилин.

    Особое внимание эксперт обратилт на роль партии в поддержке участников специальной военной операции и большое число делегатов съезда в военной форме и с боевыми наградами. «Это наглядное свидетельство того, что «Единая Россия» делает много для поддержки тех, кто защищает Родину, и их семей. Ни одна другая партия не участвует в этой работе столь масштабно. Поэтому ЕР сегодня по праву можно назвать партией победы», – говорит он.

    При этом, подчеркивает Данилин, партия не ограничивается решением задач, связанных со спецоперацией. Развитие страны остается для нее ключевым приоритетом – как через реализацию стратегических программ, так и через законодательную работу. «Имея две трети мандатов в Госдуме и большинство в региональных парламентах, «Единая Россия» обладает всеми возможностями для реализации президентского курса. Путин видит в ЕР свою надежную опору», – отмечает собеседник.

    Выступление президента на съезде, по мнению политолога, стало одновременно постановкой задач для системы государственного управления и обращением к российскому обществу. Оно подтвердило неизменность стратегического курса России: продолжение модернизации экономики, развитие инфраструктуры, решение демографических задач и расширение социальной политики. «Никакие санкции и внешнее давление не способны изменить наши долгосрочные ориентиры. Это временные вызовы», – считает Данилин.

    По его словам, именно на «Единую Россию» сегодня ложится основная ответственность за реализацию этих задач. И то, что страна сумела адаптироваться к санкционному давлению и продолжает развиваться, – в том числе результат работы партии.

    При этом успех складывается не только из крупных государственных решений, но и из конкретных проектов в регионах, добавляет эксперт. Речь идет о благоустройстве дворов, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. «Из малых дел складываются большие результаты. Запрос граждан на комфортную и благоустроенную жизнь остается одним из самых серьезных», – говорит он. Именно поэтому, по мнению Данилина, «Единой России» есть с чем идти к избирателю в новом электоральном цикле.

    Комментируя состав федеральной пятерки партии, Данилин отметил, что каждый из ее участников напрямую связан с президентом: Сергей Лавров и Сергей Собянин являются его давними соратниками, Евгений Поддубный получил звание Героя России из рук главы государства, Мария Львова-Белова работает уполномоченным при президенте по правам ребенка, а Владислав Головин представляет программу «Время героев». «Такой состав списка подчеркивает высокий уровень доверия президента к партии и ее ключевым представителям», – считает эксперт.

    Кроме того, напоминает Данилин, президент поставил перед партийцами четкую задачу – постоянно работать с людьми, слышать их запросы и отражать их в Народной программе. «Именно такая постоянная связь с гражданами позволяет «Единой России» оставаться партией, способной вести страну вперед даже в самых сложных условиях», – заключил он.

    Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Президент заявил, что выборы должны пройти в установленные сроки, в полном соответствии с законом и с обеспечением безопасности участников избирательного процесса. По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако продолжит следовать собственному курсу и добиваться всех поставленных целей.

    Глава государства также подчеркнул особую роль «Единой России» как ведущей политической силы страны. Он поблагодарил партию за работу по поддержке участников спецоперации, развитию регионов и реализации социальных проектов, призвав партийцев наращивать темпы этой деятельности.

    28 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Целью нового предложения, поступившего от Киева, ограничить боевые действия четырьмя регионами, является стремление в условиях нехватки личного состава перебросить туда высвободившиеся силы с других участков. Но спасать киевский режим Россия не собирается, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, которое распространила пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

    Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

    «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

    «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

    Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

    Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине.

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    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена, запас на полуострове есть, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин выразил уверенность, что эта задача будет решена.

    В этот же день в ходе совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом. Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом. Российский лидер также  предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.


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    28 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин заявил о целях России в Сумской области

    Путин: Украинский режим заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России продвигаются по Сумской области, формируя зону безопасности, политических планов в отношении региона у Москвы нет, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. При этом президент России отметил, что российские военные находятся уже в 10,5 километрах от самих Сум.

    Глава государства пояснмл, что задача российской армии на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль российских границ. «Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», – напомнил Путин. –

    «Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Иволжанское в Сумской области. В Сумской области повреждены автозаправочные станции. 
    Российские войска нанесли удары КАБами по промышленным объектам в Сумах.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    29 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае

    Путин: Грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнюю встречу на Валдае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал «удачной и содержательной поездкой».

    «Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он добавил, что пригласил на встречу с Лукашенко председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», – сказал российский лидер.

    Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по решению украинского вопроса.

    «Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», – сказал он.

    Президент России отметил способность и готовность белорусского коллеги использовать мирные способы разрешения спорных вопросов, заверив, что грубые выпады в адрес Лукашенко не способны его поколебать.

    «Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – пояснил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. «Пул Первого» сообщал, что встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час.

    В июне Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ, а затем призвал прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии». Лукашенко назвал агрессивные заявления Зеленского  болтовней.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    29 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что успешно договорилась с Киевом об освобождении всех мирных граждан из Курской области.

    Омбудсмен Яна Лантратова рассказала президенту о результатах работы по вызволению жителей Курской области из украинского плена, передает РИА «Новости».

    По ее словам, сторонам удалось наладить эффективное взаимодействие для решения гуманитарных вопросов.

    Лантратова отметила успешное выстраивание прямого диалога с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Это позволило достичь договоренностей о передаче российской стороне всех жителей Курской области, которые ранее удерживались на сопредельной территории.

    Кроме того, во время встречи с главой государства были озвучены общие итоги деятельности на посту. За прошедший период усилиями аппарата уполномоченного на родину вернулись 550 военнопленных.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    28 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Путин сообщил о возможном запрете экспорта дизельного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти обсуждают необходимость полной остановки вывоза дизеля за рубеж для защиты внутреннего рынка и предотвращения затоваривания, сообщил президент России Владимир Путин.

    Руководство страны оценивает целесообразность ограничения поставок горючего за границу, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного вопросам стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом.

    «В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер добавил, что участники встречи детально обсудят риски возможного затоваривания. Он пояснил, что главной целью дискуссии является своевременное предупреждение негативных последствий, чтобы избежать создания дополнительных проблем для экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил о возможном запрете на вывоз дизельного топлива за рубеж.

    Месяцем ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил продолжение поставок керосина и дизеля на внешние рынки.

    Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для стабильного снабжения внутреннего рынка горючим.

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    28 июня 2026, 21:16 • Новости дня
    Политолог: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»

    Политолог Асафов: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»

    Политолог: Избиратель ценит сплоченность курса Путина и «Единой России»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Алексей Нечаев

    Владимир Путин и «Единая Россия» нацелены на одно – работать на благо людей, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. По его словам, совпадение курсов президента и партии особенно важно на фоне беспрецедентного внешнего давления – избиратель видит эту сплоченность и ценит ее.

    «Выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» задало тон всей предстоящей избирательной кампании», – считает политолог Александр Асафов. Он напомнил слова президента о том, что выборы должны пройти в установленные сроки, в строгом соответствии с законом, с принятием всех мер для обеспечения безопасности участников процесса и защиты результатов от любых попыток внешнего воздействия.

    «При этом, как отметил Путин, Россия может быть только сильной, самостоятельной державой – или ее не будет вовсе. И это напрямую связано с выборами: поддерживая стабильный политический процесс, мы наглядно демонстрируем недоброжелателям, что не отказываемся от своих принципов», – уточняет собеседник.

    Особый контекст этому посылу придает уникальность нынешнего электорального цикла. Как подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев, выборы впервые пройдут в условиях боевых действий. «И это, конечно, накладывает на них существенный отпечаток», – говорит эксперт.

    На съезде особо подчеркивалось, что «Единая Россия» поддерживает президента и идет в фарватере его политики. Именно эту сплоченность курсов, по мнению Асафова, «избиратель ощущает и ценит» – особенно на фоне колоссального внешнего давления на Россию и ее законодательную систему. В таких условиях соблюдение Конституции, формирование органов власти по собственным законам становятся не просто процедурой, а актом национального единства и солидарности.

    Ответственность ЕР также возрастает многократно – она работает на благо всех граждан, даже тех, кто за нее не голосует. Поэтому свой предвыборный курс партия формирует с особой тщательностью. В его основе – Народная программа, созданная по итогам серии форумов «Есть результат!» во всех федеральных округах, где граждане и эксперты высказывали свои инициативы. «Этот документ стал квинтэссенцией пожеланий и чаяний простых людей, – продолжает собеседник. – ЕР на деле показала, что ставит во главу угла человека».

    Символична и «федеральная пятерка» партии, которая, по словам Асафова, олицетворяет баланс подходов ЕР к развитию страны. «Сергей Лавров – это незыблемость позиций на международной арене. Сергей Собянин – это опережающее технологическое и экономическое развитие. Евгений Поддубный и Владислав Головин – не только защита и безопасность Родины (оба – Герои России), но и честный, прямой разговор с людьми, а также работа с подрастающим поколением. Мария Львова-Белова – это забота о детях. Это очень точный и символичный список, состоящий из крайне ответственных людей», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия» (ЕР). В своей речи президент затронул большое количество тем, однако все они «вращались» вокруг двух главных: обществу и стране необходимо сплотиться ради победы в спецоперации, а также всеми силами работать на дальнейшее развитие государства. При этом ЕР, как «ведущая политическая партия», занимает особое место в достижении обозначенных целей.

    В самом начале своей речи президент обозначил: съезд проходит в «сложное, судьбоносное время». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту», – подчеркнул он.

    И тем не менее, как полагает глава государства, РФ всегда побеждала в конфликтах за счет народной сплоченности. «Сегодня весь народ поддерживает наших героев на передовой, верит в наши армию и флот, и долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил на этом фоне Путин.

    Он также напомнил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам съезда.

    Владимир Путин также поблагодарил ЕР за «весомый вклад в развитие страны, за большую работу в парламентских органах и в системе исполнительной власти». «И прошу не снижать, а наращивать ее темпы, на всех участках, во всех сферах быть рядом, вместе с гражданами нашей страны», – призвал он.

    Российский лидер напомнил, что при содействии партии реализуются крупные социальные и экономические проекты: регионы получают финансовую поддержку, в том числе и за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов.

    В завершении речи Владимир Путин, напомнив, что он принимал участие в создании «Единой России», пожелал партии удачи на предстоящих выборах. Он также назвал «главное, неоспоримое преимущество» ЕР: ее идеологический фундамент, состоящий из патриотической солидарности, слаженного командного труда, профессионализма и ответственности, а также близости к людям.

    Несмотря на теплые пожелания главы государства, партии все же предстоит упорная работа для достижения необходимого результата на выборах. О практических шагах на этом пути рассказал в своем выступлении ее председатель, зампред Совбеза РФ – Дмитрий Медведев.

    В частности, он озвучил первую пятерку списка кандидатов в депутаты Государственной думы от ЕР. В ее состав вошли: глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

    Основные же направления деятельности партии, ее идеи и инициативы, которые и должны привлечь избирателя, были заложены в Народную программу, которая, по словам Медведева, станет планом работы ЕР на ближайшие пять лет. Данный документ призван отразить единство ценностей партии и граждан страны.

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    29 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    ВС России подошли к Доброполью у западной границы ДНР

    Путин: Наши ребята подошли прямо к Доброполью

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии преодолели сложную линию инженерных заграждений противника, вплотную приблизившись к Доброполью и взяв под контроль 96% территории Константиновки, заявил президент России Владимир Путин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Он сообщил, что на Добропольском направлении российские военнослужащие  прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трёхрядную линию инженерных заграждений.

    «Они зашли в примыкающий к Доброполью населённый пункт Анновка, подошли прямо к населённому пункту Доброполье. И с севера за городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальные опорные пункты. А от Доброполья до госграницы 35 километров (до границы ДНР с Днепропетровской областью на западе)», – заявил президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Одновременно, отметил Путин, Южная группировка войск успешно действует в Константиновке, которая является одним из важнейших стратегических рубежей. Под контролем российской армии находится 96% территории города.

    «Четвертая бригада зачищает город, а 6-я дивизия группировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше», – добавил российский лидер.

    По его словам, следующей целью станет крупная Дружковка, насчитывающая 12 тыс. домов. От этого населенного пункта до Краматорска остается четыре километра, при этом серьезные укрепления на данном участке отсутствуют.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане. На Западе отметили неминуемое преимущество ВС России в Константиновке. Остатки ВСУ в Константиновке превратились в разрозненные банды и прячутся.

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    29 июня 2026, 05:13 • Новости дня
    Путин назвал главной задачей освобождение Донбасса и Новороссии

    Путин: Главная задача – окончательное освобождение Донбасса и Новороссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказываясь о новых предложениях Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами, российский президент Владимир Путин отметил, что цели киевского режима при этом очень далеки от задач России.

    Российский лидер указал на то, что в условиях катастрофического дефицита личного состава Киев, видимо, полагает, что это решение могло бы стать спасением, но  спасать киевский режим в планы России не входит, заявил он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, которое распространила пресс-служба Кремля.

    «Правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ – неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас – отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», подчеркнул Путин.

    Он также рассказал о новом предложении Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине. Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области.

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    29 июня 2026, 04:51 • Новости дня
    Путин призвал принять допмеры стабилизации внутреннего рынка топлива

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин призвал на совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка свести к минимуму последствия террористических ударов по мирным, гражданским объектам, по объектам инфраструктуры.

    «Сегодня в широком составе, с участием руководителей наших ведущих энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом граждан и бизнеса, предприятий, социально значимых организаций», – сказал он в начале совещания.

    Кроме того, Путин призвал обсудить пути реализации уже принятых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России, он также сообщил о возможном запрете экспорта дизельного топлива. Вице-премьер Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.


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    29 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Песков объяснил участие Мишустина в переговорах Путина и Лукашенко

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российского правительства Михаил Мишустин присоединился к лидерам России и Белоруссии для детального обсуждения торгово-экономических вопросов и совместных проектов двух стран, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во втором дне переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.

    Причиной расширения формата встречи стала необходимость обсуждения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и совместных проектов в рамках Союзного государства.

    «Повестка дня вполне понятная: это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, они требуют конкретики», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Главы государств сосредоточились на повестке Союзного государства.

    Владимир Путин назвал данное объединение образцом равноправной интеграции.

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