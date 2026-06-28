Участники из 13 стран зажгли огни в поддержку Международного фестиваля молодежи

Tекст: Дарья Григоренко

Массовая акция «Свет МФМ» стала кульминацией празднования Дня молодежи, который накануне прошел по всей России. Главными центрами флешмоба выступили Смоленск, Елец и Екатеринбург. Участники зажгли фонарики мобильных телефонов, воссоздав официальный символ грядущего фестиваля – маяк.

«Маяк напрямую связан с девизом нашего фестиваля. Это свет, который указывает путь к мечте каждому участнику и напоминает: Россия – это пространство открытого диалога, взаимоуважения и стремления к справедливости. Мы приглашаем молодежь мира стать полноправными соавторами этого диалога», – рассказал генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

К флешмобу присоединились активисты из 13 государств, включая США, Аргентину, Египет, Индию и Швецию. Иностранные участники зажгли огни на центральных улицах своих городов и у местных маяков. По их словам, Россия создает уникальную площадку для общения талантов из разных точек планеты ради глобального диалога.

«В мире, где так мало площадок для всеобщего диалога, Россия создаёт пространство для общения молодых людей из любой точки земного шара. Это невероятно! И этот фестиваль как маяк притягивает молодых и талантливых лидеров из разных стран, чтобы вместе создать нечто по-настоящему глобальное и значимое для всего человечества», – рассказал участник акции из Марокко Мехди Йус.

Молодые люди из иностранных государств зажгли огни на центральных улицах городов, а также у подножий маяков в своих странах в подтверждение того, что главный маяк фестиваля уже начинает собирать единомышленников по всему миру.

«Маяк – это символ света. И Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге – тоже выступает светом, – светом знаний и возможностей. Здесь объединятся активисты и эксперты со всего мира, чтобы сообща отвечать на глобальные вызовы. Спасибо России за создание этого пространства – места, где молодость, энергия и идеи разных стран встречаются, чтобы рождать общие решения», – поделилась активистка из Швеции Анастасия Приходько.

Международный фестиваль молодежи состоится в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что событие соберет 10 тыс. лидеров из 190 стран под девизом «Следуй за мечтой». На празднике в Екатеринбурге также представили регионального маскота фестиваля – соболенка Уралика, образ которого вдохновлен гербом Свердловской области.