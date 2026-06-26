Мадьяр заявил о планах Венгрии перейти на евро

Tекст: Денис Тельманов

Правительство восточноевропейского государства намерено достичь необходимых экономических показателей к 2032 году, передает РИА «Новости».

«Цель правительства – до 2032 года выполнить маастрихтские критерии, из которых наша страна пока не выполнила ни один», – заявил премьер-министр Петер Мадьяр во время выступления с председателем Еврогруппы Кириакосом Пиериакакисом.

Политик подчеркнул, что уровень одобрения вступления в еврозону среди граждан составляет от 70% до 75%. Это максимальное значение среди всех государств, сохраняющих национальную валюту.

Ранее аналитики Bank of America в комментарии для Bloomberg прогнозировали возможный отказ от форинта к 2034 году.

При этом бывший глава правительства Виктор Орбан осенью 2025 года полностью исключал возможность подобного шага. Он объяснял такое решение нежеланием усиливать зависимость от Евросоюза, переживающего стадию распада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле партия Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

В начале июня новый премьер-министр заявил о планах прекратить процедуру лишения страны права голоса в Евросоюзе. При этом политик отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.