В Новой Зеландии школы и СМИ эвакуировали из-за писем с угрозами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Анонимные послания поступили утром во вторник в различные институты и колледжи по всей территории государства, передает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранителей Новой Зеландии.

Проводится проверка, пока не обнаружено никаких подозрительных предметов в зданиях.

Как отметил детектив-инспектор уголовного розыска Окленда Гленн Болдуин, на данном этапе «полиция не считает угрозу серьезной». При этом он добавил, что для поиска авторов рассылки задействованы профильные киберподразделения и полицейские из других регионов.

Тревожные письма пришли в крупнейший политехнический колледж Кентербери Ara Institute of Canterbury, а также в ряд школ в Окленде и Крайстчерче. Аналогичные сообщения получили ведущие средства массовой информации, включая издание New Zealand Herald, портал Stuff и радиостанцию Radio New Zealand.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Петербурге из-за писем с угрозами минирования эвакуировали 12 медицинских учреждений.