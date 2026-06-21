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    21 июня 2026, 20:52 • Новости дня

    Системы ПВО за 13 часов сбили 168 украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный налет вражеских беспилотников успешно ликвидирован дежурными расчетами над центральными и южными областями страны, а также морскими акваториями.

    Российские военные успешно нейтрализовали серьезную угрозу с воздуха за минувшие полдня, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны уточнили детали операции по защите воздушного пространства.

    Представители ведомства выступили с официальным заявлением. «Двадцать первого июня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – подчеркнули в министерстве.

    Аппараты противника были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей. Кроме того, вражеские дроны сбили в московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО уничтожили 187 украинских беспилотников над регионами страны и акваториями двух морей.

    18 июня военные перехватили 555 вражеских дронов во время рекордной атаки.

    14 июня системы противовоздушной обороны сбили 104 аппарата самолетного типа.

    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


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    20 июня 2026, 21:09 • Новости дня
    В Запорожской области уничтожены два офицера ССО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры сил специальных операций ВСУ Сергей Ушак и Сергей Хоменко уничтожены в Запорожской области при ударе по пункту дислокации, сообщили в российских силовых структурах.

    В силовых структурах заявили, что два офицера ССО Украины майор Сергей Ушак и лейтенант Сергей Хоменко, вероятнее всего, были уничтожены ударом дрона по пункту дислокации в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Ранее в Сумской области уничтожили офицера эстонского спецназа Олева Руста, который воевал на стороне ВСУ с 2023 года.

    Сообщалось, что группировка «Север» с июня уничтожила более 90 пунктов дислокации ВСУ.

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    21 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    NYT узнала об озабоченности Киева из-за активации ракетных атак ВС России

    NYT узнала об озабоченности Киева ракетными атаками ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество российских атак баллистическими ракетами возросло более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом, что вызывает серьезную тревогу у Киева, пишет NYT.

    «Каким бы эффективным ни был арсенал беспилотников, Украине по-прежнему не хватает оружия, которое долгое время лежало в основе самых разрушительных воздушных атак России: баллистических ракет. Осознавая этот недостаток, украинские официальные лица в последние недели заявляли, что страна прилагает все усилия для разработки баллистических ракет собственными силами», – пишет New York Times (NYT).

    Военные эксперты предупреждают, что разработка баллистических ракет гораздо сложнее, чем создание беспилотников. По словам Елены Крыжанивской, научного сотрудника Канадского института глобальных дел по вопросам обороны, Украина отстает в технологической сфере, поэтому потребуется время и ресурсы, чтобы разработать их внутри страны.

    Издание отмечает, что Киев, растерявший после распада СССР значительную часть своего ВПК, быстро исчерпал ограниченные запасы советских ракет «Точка». А единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты, 1КР1 «Сапсан», затянулась на годы, не принеся конкретных результатов.

    При этом Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак, отмечает NYT.

    Украинские власти заявляют о готовности создавать собственные баллистические ракеты, однако эксперты указывают на сложности разработок. Аналитик Крыжанивская подчеркнула, что имеющиеся у Украины крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность.

    За прошедшую неделю российские войска нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в мае пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву. В июне Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника».


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    20 июня 2026, 22:24 • Новости дня
    Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших при атаке ВСУ под Брянском

    Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших под Брянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Белорусский Минздрав выпустил обновленные на вечер субботы данные о состоянии пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус с детьми под Брянском.

    «Министерство здравоохранения информирует о состоянии пострадавших в Брянской области (обновленные данные на вечер - 20 июня). Дети, находящиеся в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии, – в удовлетворительном состоянии. Ребенок, прооперированный 19 июня, – в отделении реанимации, в сознании, дышит самостоятельно, с ним находится мама. Состояние удовлетворительное», – сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    Там отметили, что состояние взрослого пострадавшего без изменений, стабильное.

    Напомним, Следственный комитет России 17 июня возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятерых пострадавших от удара украинского беспилотника детей перевезли в минский центр детской хирургии. Смешанная бригада российских и белорусских врачей провела успешную операцию тяжело раненому ребенку.

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    21 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области

    Войска России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения активно наступают на запорожском направлении, успешно преодолевая мощные фортификационные сооружения и минные поля ВСУ, усиливая давление у Малой Токмачки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что кругом находятся минные поля и противотанковые рвы. Несмотря на это, военнослужащие ВС России уверенно продавливают оборону ВСУ на этом сложном участке и удерживают занятые рубежи.

    Освобождение населенного пункта Комсомольское 4 июня, как говорил ранее Марочко, открыло возможность для дальнейшего удара на запад. Этот маневр позволит перерезать линии снабжения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, как ВСУ утратили штурмовой потенциал после Комсомольского. Замминистра безопасности региона Олег Мурачев заявил о том, что ВСУ превратили Орехов в укрепрайон. Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга».


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    21 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские войска уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары дронами-камикадзе по базе горюче-смазочных материалов украинских войск в районе населенного пункта Губиниха.

    Атака по объектам инфраструктуры противника прошла успешно, передает РИА «Новости». Российские военные применили для поражения целей ударные беспилотные аппараты.

    В Министерстве обороны уточнили детали проведенной операции. «В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-камикадзе «Герань-2» и «Герань-2 сикер» была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ», – говорится в сообщении ведомства.

    Опубликованные кадры объективного контроля в реальном времени подтвердили результативность миссии. В результате удара зафиксировано разрушение нескольких построек и масштабное возгорание на территории базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные беспилотниками «Герань» поразили логистический центр ВСУ у города Сумы.

    Днем ранее аналогичный дрон атаковал энергетический объект под Золочевом в Харьковской области.

    До этого российские силы уничтожили украинскую электроподстанцию в Сумской области.

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    21 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил об утрате логистики ВСУ под Константиновкой

    Марочко: ВСУ понесли серьезные логистических потери под Константиновкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска нарушили логистику ВСУ, значительно ограничив доставку оружия и боеприпасов в Константиновку ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Логистика противника очень серьезно пострадала в Константиновке. Об этом, кстати, не стесняются говорить даже некоторые медийные украинские пропагандисты, которые бьют тревогу по поводу Константиновки, поскольку все очень и очень плохо», – заявил он ТАСС.

    Марочко пояснил, что ВСУ не могут доставлять туда ни оружие, ни боеприпасы, ни проводить ротационные мероприятия или восполнять потери.

    «Все это происходит очень малыми дозами. Действительно, это ослабляет противника», – сказал он.

    По его словам, Киев пытается использовать беспилотники и роботизированные комплексы для обеспечения своих солдат в городе. Но подразделения армии России серьезно продвинулись у Константиновки, взяв под контроль большую часть населенного пункта.

    В настоящее время штурмовые отряды Южной группировки войск ведут уличные бои,  российские силы контролируют восточную часть города и вышли на северо-восточные окраины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы ВС России за сутки освободили 94 здания в Константиновке. Бойцы Южной группировки уничтожили два пункта управления беспилотниками под Константиновкой. Комдив сообщил о перерезанной трассе снабжения ВСУ под Константиновкой.

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    21 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Фельдшер «Бабай» рассказал о спасении от FPV-дрона ВСУ при эвакуации раненых

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время эвакуации пострадавшего с передовой в зоне СВО машина попала под удар вражеского дрона, однако экипаж укрылся под специальным навесом, который полностью обезвредил вражеский БПЛА, рассказал фельдшер 11-го армейского корпуса «Севера» с позывным «Бабай».

    «Был случай: вывозили раненого – за нами гнался FPV, но мы вовремя заскочили под «дорогу жизни», то есть под сети, – он прямо впал в сетку, запутался, и детонация не произошла. Так повезло остаться в живых», – рассказал он РИА «Новости».

    «Бабай» находится на передовой уже четвертый год. До мобилизации осенью 2022 года он работал на скорой помощи и водителем такси. Сейчас занимается эвакуацией пострадавших с линии боевого соприкосновения.

    Самой большой сложностью в своей работе фельдшер называет нехватку времени. При сильных кровотечениях счет идет на минуты, поэтому любая задержка становится критической.

    «Бабай» считает спасение сослуживцев своим долгом и планирует оставаться на фронте до победы.

    «Я спасаю ребят, которые кричат мне: «Бабай, помоги, я хочу жить!» Это мое. Я медик и до конца своих дней, что бы ни случилось, буду спасать ребят», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Военные медики спасли бойца СВО, который потерял четыре литра крови в результате ранения. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.


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    21 июня 2026, 12:52 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска ударили по объектам ВСУ в 147 районах

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы нанесли успешное поражение объектам нефтепереработки, энергетической инфраструктуре и складам горючего, обеспечивавшим потребности украинской армии.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, а также по складам горючего, передает РИА «Новости».

    По данным военных, эти объекты активно использовались украинскими вооруженными силами для обеспечения своих нужд.

    Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В качестве целей российские военные выбрали военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего для ВСУ, логистические центры.

    Средства поражения уничтожили мастерскую по производству и сборке беспилотников дальнего действия, места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Уничтоженные цели были расположены в 147 районах Украины, отмечает Минобороны РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали критически важную инфраструктуру противника в нескольких регионах Украины.

    Днем ранее Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса. В середине июня российские военные поразили места хранения беспилотников дальнего действия.

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    21 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Российские военные уничтожили два пункта управления дронами ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские артиллеристы и операторы беспилотных систем ликвидировали два центра управления дронами ВСУ на константиновском направлении.

    Операторы беспилотников совместно с артиллеристами 17-й бригады большой мощности группировки войск «Юг» поразили два пункта управления БПЛА украинской армии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    «В ходе ведения разведывательных действий операторы обнаружили пункт управления БПЛА, откуда производились запуски разведывательных и ударных дронов ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ударных дронов. В результате двух точных попаданий пункт управления был уничтожен вместе с живой силой противника», – рассказали в военном ведомстве.

    Второй аналогичный объект был обнаружен и уничтожен точечным огнем из 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б».

    В министерстве отметили, что в результате успешных действий украинские войска лишились возможности вести воздушную разведку в этом районе боевых действий.

    Кроме того, ударные дроны поразили два автомобиля противника около Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы 72-й мотострелковой бригады уничтожили два пункта управления беспилотниками под Константиновкой.

    Днем ранее военнослужащие шестой мотострелковой дивизии ликвидировали центры запуска украинских дронов в этом же районе.

    До этого российские войска полностью зачистили данный населенный пункт от расчетов беспилотных аппаратов противника.

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    21 июня 2026, 07:33 • Новости дня
    ВСУ для борьбы с «Северянами» направили солдат бывшего танкового батальона

    ВСУ направили в Сумскую область бригаду боевиков экс-танкового батальона

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как командование ВСУ пытается удержать их продвижение в Сумской области за счет переброски и переформирования в прошлом танкового батальона.

    «Для недопущения дальнейшего продвижения «Северян» украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 29 отмбр. Бригада сформирована осенью 2025 года на базе 29-го отдельного танкового батальона», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом наибольшие потери на Сумском направлении ВСУ несут в Шосткинском районе, в районе Бачевска, где продолжаются ожесточенные встречные бои.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 18 участках, а общее продвижение составило до 700 метров. В районе села Новая Сечь ВСУ ожесточенно сопротивляются. В Краснопольском районе «Северяне» продвинулись в лесных массивах в районах Михайловки и Покровки до 300 м.

    В Черниговской области, как выяснили бойцы «Севера», прибыл личный состав рот охраны ТЦК из западных областей Украины (Ровненская, Волынская и Ивано-Франковская области), чтобы максимально укомплектовать подразделения на границе с Белоруссией.

    На Харьковском направлении штурмовики идут вглубь. За сутки продвижение составило до 100 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на десяти участках до 750 метров.

    Стрелковые бои идут в лесопосадках близ ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки. На Великобурлукском направлении ожесточенно сражаются в районе Петро-Ивановки, бойцы продвинулись на двух участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фельдшер «Бабай» рассказал о спасении от FPV-дрона ВСУ при эвакуации раненых. Военный эксперт сообщил об утрате логистики ВСУ под Константиновкой. ВС России усилили давление на позиции ВСУ под Ореховом Запорожской области.

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    21 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Над Курской областью уничтожили 91 украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки над территорией российского приграничного региона перехватили десятки вражеских дронов, при этом обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

    На территории Курской области за прошедшие сутки нейтрализовали 91 беспилотный аппарат ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Max-канале. Жертв и пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

    «Всего в период с девяти утра 20 июня до девяти утра 21 июня сбит 91 вражеский беспилотник различного типа», – отметил губернатор.

    Он добавил, что противник 121 раз применил артиллерию по отселенным районам и совершил 15 атак дронами со взрывчаткой.

    В результате ударов зафиксированы повреждения в селах Щекино, Малое Солдатское, Илек и Калиновка, а также в городе Льгове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июня в селе Степановка при атаке беспилотника пострадала местная жительница.

    В середине июня украинский FPV-дрон атаковал здание автомагазина в Беловском районе.

    В мае российские средства ПВО сбили над территорией Курской области 76 вражеских дронов.

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    21 июня 2026, 09:53 • Новости дня
    ВС России за сутки нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по логистике ВСУ

    Российская армия нанесла серию ударов по логистику ВСУ на приоритетных направлениях, лишая противника возможности оперативно снабжать подразделения на передовой.

    За прошлые сутки ВС России нанесли удары по целям противника в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Житомирской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях, а также в Кировограде, Полтаве и Староконстантинове Хмельницкой области. Анализ мониторинговых каналов показал, что применяли в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракеты «Бандероль», ударные беспилотники «Герань».

    В удерживаемом Украиной городе Запорожье после атаки на мосты и Днепровскую ГЭС местные власти ограничили движение по мосту имени Преображенского из центра города в сторону острова Хортица. Помимо этого, удары наносились по крупной железнодорожной станции «Запорожье-1», активно используемой для логистики ВСУ.

    С помощью ФАБов с УМПК был нанесен удар по Балабино в Запорожской области. Этот населенный пункт выполняет роль ключевого рубежа обороны и транспортного узла на подступах к областному центру с юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. Кроме того российские подразделения активно наступают на запорожском направлении под Орехово, преодолевая фортификационные сооружения ВСУ.

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