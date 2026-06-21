«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.19 комментариев
Системы ПВО за 13 часов сбили 168 украинских дронов
Масштабный налет вражеских беспилотников успешно ликвидирован дежурными расчетами над центральными и южными областями страны, а также морскими акваториями.
Российские военные успешно нейтрализовали серьезную угрозу с воздуха за минувшие полдня, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны уточнили детали операции по защите воздушного пространства.
Представители ведомства выступили с официальным заявлением. «Двадцать первого июня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – подчеркнули в министерстве.
Аппараты противника были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей. Кроме того, вражеские дроны сбили в московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства ПВО уничтожили 187 украинских беспилотников над регионами страны и акваториями двух морей.
18 июня военные перехватили 555 вражеских дронов во время рекордной атаки.
14 июня системы противовоздушной обороны сбили 104 аппарата самолетного типа.