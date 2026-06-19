США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Социалисты массово выиграли праймериз на выборах мэров крупных городов США
По всей Америке кандидаты левого толка успешно выступают на выборах градоначальников, обещая избирателям расширение социальных программ и жесткое противостояние политике Дональда Трампа.
В Вашингтоне кандидат от демократических социалистов Дженис Льюис Джордж одержала победу на первичных выборах, обойдя конкурентов-центристов, передает Associated Press.
Она обещает жителям столицы субсидируемый уход за детьми, помощь в покупке жилья и активную борьбу с курсом президента США. «Люди устали слушать о том, чего правительство не может сделать. Они хотят слышать, что правительство может сделать», – заявила Льюис Джордж.
Успех левых кандидатов стал заметной тенденцией в американской городской политике. В Нью-Йорке Зоран Мамдани обошел представителя политической династии Эндрю Куомо, а в Сиэтле осенью прошлого года неожиданную победу одержала Кэти Уилсон. В Лос-Анджелесе Нитья Раман вышла во второй тур против действующего мэра Карен Басс.
Все эти политики состоят в организации «Демократические социалисты Америки», численность которой за последнее десятилетие выросла с нескольких тысяч до более чем 100 тыс. человек. Популярность движения резко увеличилась после президентских кампаний сенатора Берни Сандерса. Кандидаты делают ставку на развитие социальных услуг и решение проблем доступности жизни.
При этом левые сталкиваются с серьезными вызовами в управлении. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон, поддержанный социалистами в 2023 году, подвергся жесткой критике из-за проблем с бюджетом, иммиграцией и общественной безопасностью. Сам Дональд Трамп резко отреагировал на возможную победу социалистки в Вашингтоне, пригрозив перевести город под прямое федеральное управление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от демократических социалистов Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка осенью прошлого года.
В начале года новый градоначальник официально принес присягу на Коране.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал ему уделить больше внимания централизованному планированию.