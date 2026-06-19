США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
В Швейцарии подтвердили перенос переговоров США, Ирана, Катара и Пакистана
Запланированная на пятницу многосторонняя встреча с участием четырех государств перенесена на более поздний срок, сообщили в МИД конфедерации.
Швейцарская сторона подтвердила намерение продолжить выполнение роли посредника в организации дипломатического контакта, передает РИА «Новости».
«Запланированные переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном отложены. Швейцария по-прежнему готова содействовать этим переговорам», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства конфедерации.
Дипломаты также добавили, что соответствующая подготовительная работа в Бюргенштоке продолжается.
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