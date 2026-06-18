В Крыму приняли отставку председателя Верховного суда республики Родионова

Tекст: Ольга Иванова

Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила прошение об отставке председателя Верховного суда Республики Крым Игоря Родионова, передает РИА «Новости».

«Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым», – говорится в решении коллегии.

Официально полномочия руководителя крымской судебной инстанции будут прекращены 1 августа. Отмечается, что Родионов занимал эту должность с 2014 года и подал заявление об уходе по собственной инициативе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле председатель Верховного суда России Игорь Краснов инициировал разбирательство в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области.

В мае он поручил передать в Генпрокуратуру документы для подачи антикоррупционного иска против судей из Москвы и Карачаево-Черкесии.

В июне Краснов обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко унификацию подходов к правосудию в рамках Союзного государства.