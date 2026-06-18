Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
В Крыму приняли отставку председателя Верховного суда республики
В Крыму приняли отставку председателя Верховного суда республики Родионова
Игорь Родионов, руководивший высшей судебной инстанцией Крыма последние десять лет, покинет пост по собственному желанию в начале августа.
Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила прошение об отставке председателя Верховного суда Республики Крым Игоря Родионова, передает РИА «Новости».
«Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым», – говорится в решении коллегии.
Официально полномочия руководителя крымской судебной инстанции будут прекращены 1 августа. Отмечается, что Родионов занимал эту должность с 2014 года и подал заявление об уходе по собственной инициативе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле председатель Верховного суда России Игорь Краснов инициировал разбирательство в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области.
В мае он поручил передать в Генпрокуратуру документы для подачи антикоррупционного иска против судей из Москвы и Карачаево-Черкесии.
В июне Краснов обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко унификацию подходов к правосудию в рамках Союзного государства.