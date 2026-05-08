Путин обсудил с Совбезом атаку на центр воздушного движения в Ростове-на-Дону

Кузнецова: «Единая Россия» поможет студенческим семьям совмещать учебу и воспитание детей

Tекст: Алексей Нечаев

«Новая программа «Единой России» (ЕР) помимо непосредственных мер поддержки семей, будет включать в себя основополагающие ориентиры, чтобы государственная политика в стране и дальше выстраивалась вокруг ценностей семьи, отцовства, материнства и детства – главного богатства нашей страны и стратегической основы счастья каждого из нас», – сказала зампред Госдумы, депутат ЕР Анна Кузнецова.

«При этом ЕР намерена добиваться реализации всех просемейных поручений президента: работа всех ведомств должна быть настроена на поддержку семей России и семейных ценностей. Наша партия – единственная из парламентских, в которой имеется профильная структура – Комиссия по защите материнства, детства и поддержке семьи, что позволяет проектировать комплексные решения в данной сфере», – отмечает она.

«В новую Народную программу будут заложены инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях ВУЗов, адаптации учебного графика с учетом обязанностей молодых родителей, по комплексному развитию инфраструктуры университетов – комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания», – рассказывает собеседница.

«До 2030 года в планах «Единой России» построить более 300 новых амбулаторий и поликлиник, провести ремонт более 250 медицинских объектов, переоснастить 180 детских больниц, 50 детских поликлиник, 142 перинатальных центра. На модернизацию объектов детского здравоохранения будет выделено более 147 млрд рублей», – указала депутат.

«Контроль над строительством данных объектов будут вести наша партия, Комиссия по защите семьи, а также общественные приемные ЕР. Цель работы: обеспечить сдачу всех запланированных проектов в срок, чтобы граждане своевременно смогли получить все необходимые для комфортной жизни услуги», – продолжает она.

«Дело, однако, не только в строительстве новых кабинетов и кампусов. Задача состоит в том, чтобы наполнить эту инфраструктуру непрестанной заботой по поддержке будущих мам, отцов и детей, бабушек и дедушек. Здесь необходимо и вдумчивое отношение ведомств, и объединение всех нас, родителей, врачей, педагогов, всех кто трудится и будет трудиться в этой важнейшей для каждого из нас сфере», – подчеркивает собеседница.

Депутат напомнила, что по инициативе профильной комиссии были закреплены единые статусы многодетной и студенческой семьи, что позволило значительно расширить меры их поддержки. Кроме того, впервые запущен федеральный проект «Многодетная семья», на который до 2028 года будет выделено почти 0,5 трлн рублей. При этом меры социальной поддержки дают конкретный результат – растет количество студенческих семей, сейчас их в стране уже более 50 тыс. – добавляет депутат.

В целом развитие семейной инфраструктуры и здоровьесбережение детей в ЕР называют «особым» для себя направлением. Сейчас в 62 регионах открыто 291 семейное МФЦ, где семьи могут получить помощь в режиме «одного окна». «Только за прошлый год созданы 242 женских консультации и переоснащены 93 перинатальных центра и родильных дома. Всего же построено около 6,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, капитально отремонтировано почти 8 тыс. медицинских объектов», – отметила Кузнецова.

Напомним, в Санкт-Петербурге завершился четвертый отчетно-окружной форум «Есть результат!», организованный «Единой Россией». На пленарном заседании председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул: ключевая задача на текущий момент – сформировать условия, в которых граждане смогут реализовать свои планы по созданию семей и рождению детей.

Особое внимание на форуме уделили здравоохранению. Участники круглых столов предложили создать национальную цифровую платформу «Здоровье» и единую карту пациента, расширить систему дистанционного мониторинга здоровья, а также развивать мобильную медицину. В числе приоритетов – строительство и капремонт поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Кроме того, речь шла о развитии университетских клиник как центрах подготовки кадров и внедрения передовых технологий.

Среди ключевых инициатив по поддержке семей – внедрение принципа «единого окна» на портале «Госуслуги» для многодетных семей, разработка дополнительных мер стимулирования рождаемости в регионах с низкими показателями (особенно в Арктике), а также предоставление натуральной помощи: школьной формы, детских колясок, продуктовых наборов. при этом закупать такие товары планируется только у российских производителей и с обеспечением нужного качества.

Обсуждалась и поддержка студенческих семей. Участники форума предложили расширить сеть комнат матери и ребенка в вузах, создать специализированные семейные блоки в общежитиях и ввести особый график учебы для студентов, воспитывающих детей. Также затронули поддержку ветеранов СВО и их семей – приоритетное психологическое консультирование и диспансеризация вернувшихся военнослужащих для выявления возможных скрытых проблем со здоровьем.

Санкт-Петербург стал четвертой площадкой форума. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где обсуждались промышленность, молодежная политика и жилищно-коммунальное хозяйство. Инициативы, собранные в регионах, лягут в основу новой Народной программы «Единой России». Партия представит итоговый документ на съезде в августе.