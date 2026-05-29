Мощный манговый дождь обрушился на жителей южного Китая
В начале сезона тропических фруктов улицы городского округа Байсэ оказались засыпаны плодами из-за обильного падения сорванных сильным ветром спелых манго с деревьев.
Необычное природное явление зафиксировали в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, передает РИА «Новости». Этот регион традиционно считается одним из главных центров выращивания тропических фруктов, где расположено множество садов.
В конце мая здесь стартовал сезон сбора урожая. Местные телеканалы опубликовали кадры осадков из плодов. «Когда дует ветер, манго падают с деревьев, словно манговый дождь», – отметили журналисты.
Власти и СМИ призвали местных жителей, а также туристов сохранять предельную бдительность. Людям рекомендовали быть осторожными во время прогулок под фруктовыми деревьями во избежание травм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае разрушительные ливни на юго-западе Китая унесли жизнь как минимум одного человека.
Осенью прошлого года тайфун «Рагаса» ударил по южным районам страны.
Прошлым летом из-за сильных осадков власти Пекина эвакуировали более 3 тыс. жителей.