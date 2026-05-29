Сейм Польши одобрил легализацию однополых союзов

Сейм Польши принял законопроект о регистрации сожительства однополых пар
Депутаты нижней палаты парламента Польши одобрили компромиссный законопроект, позволяющий официально оформлять внебрачные и однополые союзы (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) у нотариуса.
Сейм Польши принял законопроект «О статусе самого близкого лица», который позволит регистрировать внебрачные союзы, включая однополые, передает ТАСС.
За правительственную инициативу проголосовали 230 парламентариев, против высказались 198 депутатов.
Документ будет передан на рассмотрение в Сенат, а затем на подпись президенту Каролю Навроцкому. Глава офиса главы государства Павел Шефернакер отметил, что президент не поддерживает инициативу правящей коалиции, которая де-факто «уравнивает брак и партнерские отношения». При этом в администрации подчеркнули, что Навроцкий выступает за создание статуса «самого близкого лица» в виде нотариального соглашения.
Закон представляет собой компромисс между партиями «Левые» и Польской крестьянской партией. Он предполагает регистрацию сожительства только у нотариуса, а не в загсе, как предлагалось ранее.
Президент Польши неоднократно заявлял, что не подпишет закон, ущемляющий конституционные права брака, который в стране признается как союз мужчины и женщины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МВД Польши утвердил новый порядок регистрации иностранных однополых браков.
В апреле суд в Люблине впервые обязал внести данные о союзе двух женщин в польский загс.
В начале года министерство цифровизации страны предложило заменить слова «муж» и «жена» в свидетельствах на нейтральные обозначения.