Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.
МАГАТЭ: ЗАЭС ночью потеряла внешнее электроснабжение
Минувшей ночью Запорожская АЭС вновь временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявило МАГАТЭ.
«В 16-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение в течение ночи», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Для обеспечения энергией жизненно важных систем безопасности во время часового отключения были запущены аварийные генераторы.
После этого станцию удалось снова подключить к единственной оставшейся линии электропередачи. По словам генерального директора агентства Рафаэля Гросси, причина происшествия пока неизвестна, однако инцидент лишний раз доказывает, что ядерная безопасность остается крайне нестабильной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Запорожская АЭС на 40 минут осталась без внешнего электропитания.
Специалисты не зафиксировали нарушений условий безопасности после этого инцидента.
В середине мая украинский беспилотник атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком станции.