Париж потребовал расследовать насилие над французами из флотилии «Сумуд»
Французские власти подали заявление в прокуратуру Парижа после сообщений о жестоком обращении Израиля с французскими активистами из флотилии «Сумуд», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что решение было принято на основании подробного отчета генерального консула во Франции, в котором описывались сексуальное насилие, оставление на холоде, избиения и унижения французских граждан. Все эти факты могут быть квалифицированы как уголовные преступления, подчеркнул Барро, добавив: «Я вчера принял решение обратиться к прокурору… Таким образом, теперь это дело находится в руках правосудия».
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню не исключил возможность обращения в суд из-за действий израильских силовиков в отношении участников пропалестинской флотилии «Сумуд», среди которых были граждане Франции.
Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео, где израильские силовики ставят активистов флотилии на колени лицом в пол и связывают их, сопровождая действия провокационными заявлениями. По словам организаторов флотилии, среди активистов зафиксировано около 30 переломов, а также выдвинуты обвинения в домогательствах со стороны израильских силовиков.
Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. Восемнадцатого мая организаторы сообщили, что судна были окружены и подверглись силовому перехвату израильских военных кораблей в международных водах, примерно в 250 морских милях от Газы. Все участники были задержаны и впоследствии депортированы из Израиля.
МИД Швеции призвал страны Евросоюза ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля.
МИД Польши вызвал представителя Израиля из-за инцидента с активистами «Сумуд».