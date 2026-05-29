В «Лаборатории Касперского» раскрыли схему аферистов через акции известных сетей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Преступники выманивают банковские данные у граждан, обещая выплатить сотни тысяч рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

«Злоумышленники используют бренд одной из крупнейших российских продуктовых сетей. Пользователям рассылают письма с сообщением о крупном денежном выигрыше и предлагают забрать подарок, перейдя по ссылке. Однако конечная цель отправителей – не выдача обещанного приза, а кража денежных средств», – подчеркнули эксперты.

За первые сутки мошенники успели разослать более 20 тыс. сообщений.

Жертва переходит по сокращенной ссылке через сервис Google Drawings на мошеннический ресурс, стилизованный под сайт супермаркета. Там человеку предлагают поучаствовать в юбилейном розыгрыше бытовой техники или смартфонов. Для убедительности страница имитирует активность других посетителей, публикует фальшивые отзывы и имитирует работу оператора.

После мнимого выигрыша система сообщает об отсутствии товара на складе и предлагает забрать награду деньгами. В поддельном чате специалист присылает форму для ввода реквизитов банковской карты. Как только человек указывает свои данные, аферисты списывают средства, а переписка мгновенно обрывается.

