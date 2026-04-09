За ночь над Россией нейтрализовали 69 украинских дронов

Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»

Tекст: Дарья Григоренко

Вэнс отметил, что узнал о словах Зеленского только накануне, после разговора с самим Орбаном, и был шокирован их содержанием. Политик подчеркнул, что считает действия Зеленского абсурдными и неприемлемыми, передает ТАСС.

«Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», – заявил Вэнс, выступая в Будапеште.

Кроме того, Джей Ди Вэнс заявил, что Украина оказывает давление на Венгрию, пытаясь повлиять на исход парламентских выборов в стране. По словам Вэнса, одним из таких инструментов стало перекрытие трубопровода «Дружба», что, по его мнению, наносит ущерб венгерскому народу.

Вэнс также обратил внимание на двойные стандарты в подходе к иностранному влиянию на выборы, отметив, что Запад часто игнорирует действия Евросоюза и Украины против Венгрии, при этом обвиняя других в аналогичном вмешательстве. Политик поддержал Виктора Орбана, назвав его полезным деятелем, выступающим за мир.

В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии.

Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

До этого министр иностранных дел Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».