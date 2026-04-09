Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.3 комментария
Роскачество назвало лучшие российские органические вина
Роскачество по итогам исследования российских органических вин определило лучшие образцы, в этом году в рейтинг вошло 39 образцов от российских производителей, при этом органические вина стабильно демонстрируют высокое качество, рассказали в организации.
Роскачество определило лучшие российские органические вина по итогам третьего ежегодного исследования, передает РИА «Новости». В этом году в рейтинг вошли 39 образцов от отечественных производителей, что вдвое больше по сравнению с первым годом исследования. В организации подчеркнули, что за три года не было выявлено ни одного вина, не соответствующего базовым критериям, а 85–90% ежегодно преодолевают планку повышенного стандарта.
В категории красных органических вин лучшими названы «Каберне Совиньон Резерв» 2022 года от винодельни «Бельбек» (4,43 балла из 5), «Шпетбургундер Темпельхоф» 2023 года от «Темпельхоф» (4,4 балла) и «Пти Вердо» 2023 года от «Вилла ди Альма» (4,34 балла). Среди белых отметили «Рислинг Резерв» 2024 года от «Бельбек» (4,37 балла), «Пьюрити Ин Шенен Блан» 2024 года от AYA (4,29 балла) и «Шардоне» 2023 года от «Николаев и сыновья» (4,27 балла).
В категории розовых сухих вин выделили «Люблю. Сира Мерло» 2023 года от «Бюрнье» (4,28 балла), «Фламинго Мальбек» 2024 года от «Николаев и сыновья» (4,24 балла) и «Розе» 2023 года от «Мангуп» (4,03 балла). Лучшие органические игристые вина произведены винодельней «Вилла ди Альма»: «Кокур» 2024 года (4,35 балла), «Каберне Совиньон» 2024 года (4,21 балла) и «Эн Баррик» 2023 года (4,16 балла).
В номинации оранжевых вин лучшим признан «Оранж Мускат» от «Бельбек» с оценкой 4,10 балла. Эксперты напомнили, что себестоимость органических вин выше из-за ручного труда и низкой урожайности, однако качественные вина можно найти по цене до 1 тыс. рублей.
По данным Роскачества, в прошлом году в России было произведено более 250 тыс. бутылок органического вина, а в ближайшие годы объемы производства могут удвоиться. Органические вина отличаются отсутствием пестицидов и агрохимикатов, а содержание диоксида серы в них вдвое ниже, чем в традиционных винах. Обязательная маркировка таких вин – белый лист на салатовом фоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Роскачества зафиксировали рост качества отечественных винных напитков. Ранее ведомство назвало лучшие оранжевые вина России. Перед Днем защитника Отечества специалисты выбрали лучшие отечественные крепленые и сладкие вина.