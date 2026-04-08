Ученые в России создали первый раздвижной эндопротез голеностопа для детей

Tекст: Денис Тельманов

Специалисты Самарского государственного медицинского университета Минздрава разработали и впервые в мире установили раздвижной эндопротез голеностопного сустава для детей, сообщает ТАСС.

Операция прошла в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, где уникальный имплант был успешно внедрен пятилетней пациентке с остеосаркомой правой большеберцовой кости.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов заявил: «Наши инженеры создали то, чего раньше не делал никто в мире: первый растущий эндопротез голеностопного сустава для детей. Это большая помощь маленьким пациентам, которые столкнулись с тяжелой бедой».

Директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко подчеркнул, что основной сложностью стала конструкция устройства.

Он отметил: «Именно в этом была главная загвоздка для инженеров во всем мире – сохранить мощность механизма при уменьшении его размера. Мы над этим долго трудились и добились успеха».

Заместитель главного врача по хирургии НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Полад Керимов рассказал, что использование отечественной разработки позволило избежать ампутации и дало ребенку шанс на нормальное качество жизни.

По его словам, после курса реабилитации походка девочки почти не будет отличаться от походки здорового ребенка.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с послом Ливии сообщил, что в России уже внедряются технологии установки имплантов, способных расти вместе с детьми и избавляющих от необходимости повторных операций.

