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В Москве наградили разработчиков отечественных протезов и реабилитационных технологий
В столице подвели итоги V модуля акселератора «КиберЛюди», отметив отечественные разработки для протезирования и реабилитации участников спецоперации на Украине.
Награждение финалистов и победителей V модуля Акселератора практик в треке «Российские технологии на службе Отечеству» прошло в рамках X Национального форума «Надежда на технологии 2025», передает пресс-служба депутата Государственной думы Марии Васильковой.
Мероприятие поддержали Минпромторг России и партнеры проекта, подтвердившие заинтересованность в развитии отечественных технологических решений для реабилитации и восстановления участников специальной военной операции.
Мария Василькова отметила, что форум и акселератор показали эффективность диалога между властью, бизнесом и экспертами: «Важно, чтобы наши ветераны и участники СВО получали доступ к лучшим технологиям, созданным в России, и могли быстрее возвращаться к активной жизни». Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева подчеркнула значимость развития отечественных технологий в сфере протезирования.
Победителями акселератора стали ООО «Нейрософт» и ООО «КЗТМ», которым вручили дипломы по итогам голосования комиссии. Специальные призы получили АНО «Вселенная киборгов», ООО НПП «Детская восстановительная медицина» и ООО «Анатомика». Финалисты представили решения в области функциональных протезов, средств реабилитации, тренажеров и адаптивных технологий, подтвердив высокий потенциал российской промышленности.
Руководитель проекта «КиберЛюди» Ангелина Светик отметила, что акселератор стал мощным инструментом для объединения производителей и дальнейшего развития отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центр инновационных технологий в ортопедии «Ростеха» изготовил 6 тыс. современных протезов с 2022 года.