Врачи при помощи саперов извлекли боеприпас из десантника
Военнослужащие врачи ивановского соединения ВДВ при поддержке саперов успешно извлекли из тела раненого десантника предмет, похожий на боеприпас, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что операция проходила при особых мерах предосторожности из-за риска возможного взрыва.
По словам хирурга с позывным Доцент, после рентгена в правой голени бойца обнаружили объект, похожий на неразорвавшийся боеприпас, однако точную идентификацию сделать не удалось, поэтому пациента срочно отправили в операционную. «Связались с руководством, сообщили, что есть подозрение на неразорвавшийся боеприпас, и что могут быть последствия в виде его разрыва. К нам вызвали саперов», – рассказал хирург.
Перед началом операции весь женский персонал был выведен из операционной, внутри остались только мужчины. Медики аккуратно вскрыли мягкие ткани и извлекли предмет, который оказался частью FPV-дрона.
Ранее врачи в ДНР в бронежилетах и касках извлекли взрыватель мины из тела раненого.