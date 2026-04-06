Капитан затонувшего в Азовском море сухогруза назвал атаку ВСУ терроризмом

Tекст: Катерина Туманова

«Это не боевые действия, это терроризм. Боевые действия должны быть у комбатантов, террористы терроризируют мирных жителей. ВСУ знают, что наше судно было торговым, не было никакого вооружения. Это было очевидно», – приводит ТАСС слова капитана.

По его словам, судно сгорело с вещами и документами, а экипаж не мог далеко отойти из-за неисправности.

«Мы сейчас в тупиковом положении, так как находимся в ожидании, как разрешится эта ситуация», – сказал он.

Капитан рассказал, что команда в момент атаки действовала спокойно и профессионально, так как экипаж был частично подготовлен к подобным ситуациям, никто не паниковал. Капитан отметил, что среди спасшихся была женщина-повар, которая также проявила выдержку и стойкость.

«Была ночь, был слышен гул БПЛА самолетного типа, звук мопедного мотора. И буквально через пару секунд был взрыв в районе рубки, то есть поста управления. <…> Полностью судно оказалось неуправляемо, было снесено полрубки, и начало разгораться пламя, которое охватило через 15 минут всю надстройку теплохода. Вспыхнуло, как одуванчик. Пытались тушить первые пять минут. <…> Произошло обесточивание, выключился пожарный насос. Потом выключился дизель-генератор, и я дал команду эвакуировать экипаж судна», – описал атаку ВСУ капитан.

Во время эвакуации команда потеряла из виду двоих членов экипажа, еще один был в тяжелом состоянии и получил первую помощь в спасательной шлюпке, но спасти его не удалось. Все спасенные были отравлены угарным газом, некоторые получили обморожения и обезвоживание.

В воскресенье, 5 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пострадавшее судно типа «Волго-Балт» перевозило пшеницу. Восемь человек смогли добраться до берега на лодке-капсуле, доставив тело старшего помощника капитана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех человек. Затонувший в Азовском море сухогруз перевозил около 3 тыс. тонн пшеницы. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.



