Историк Железняков сообщил о появлении ракет на Руси до Петра I

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал историк космонавтики Александр Железняков, первые изделия, которые можно назвать ракетами в современном понимании, появились на Руси ещё в XVII веке, передает РИА «Новости». По его словам, уже в 1680 году в Москве начала работать первая фабрика по производству армейских осветительных ракет. Немногим позже, при Петре I, уделялось особое внимание созданию фейерверочных и боевых ракет, а также разработке сигнальных ракет, которые долгое время стояли на вооружении русской армии.

Железняков отметил, что первые упоминания «огненных стрел» встречаются в древнерусских летописях, однако такие устройства с трудом можно отнести к ракетам в нашем понимании. В XIX веке офицер Александр Засядко организовал производство боевых ракет конструкции британского инженера Уильяма Конгрива, который взял за основу индийские ракеты и доработал их. Эти боеприпасы активно использовались во время Руссо-турецкой войны 1828-1829 годов, а их производство велось прямо у линии фронта.

Важный вклад в развитие ракетостроения внес инженер Константин Константинов: он впервые наладил массовое серийное производство ракет, изделия которых были идентичны друг другу. По словам историка, к 60-м годам XIX века интерес к военному использованию ракет снизился, поскольку нарезная артиллерия стала более эффективной и точной.

В конце XIX века учёные вновь заинтересовались возможностями ракет. Особое значение в этот период имели разработки Константина Циолковского, который предложил использовать жидкое топливо и создавать многоступенчатые ракеты. В первой половине XX века развитие ракетной техники носило в основном теоретический характер, а мощный скачок в этой области произошёл уже после Второй Мировой войны благодаря конкуренции между СССР и США, что в итоге привело к началу эры пилотируемой космонавтики.

