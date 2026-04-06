Эксперты назвали регионы с самыми низкими ставками по ипотеке

Tекст: Катерина Туманова

Анализ данных Центробанка показал, что средневзвешенная ипотечная ставка в Бурятии составила 4,99%, в Якутии и Сахалинской области – по 5,01% соответственно. В пятерку лидеров также вошли Приморский край со ставкой 5,16% и Амурская область с показателем 5,37%, передает РИА «Новости».

Перечисленные регионы относятся к Дальневосточному федеральному округу. В этих субъектах реализуется программа «Дальневосточная и арктическая ипотека», по условиям которой максимальная ставка не должна превышать 2%, а сумма займа ограничена 9 млн рублей.

В то же время самые высокие ипотечные ставки были зафиксированы в Чечне, Ингушетии и Самарской области. В Чечне средняя ставка достигла 14,36%, в Ингушетии – 13,4%, а в Самарской области – 12,25%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о вытеснении рыночной ипотеки льготной.