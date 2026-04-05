В Институте Пушкина назвали одно из самых редких русских двухбуквенных слов
Лингвист Катышев: Одним из самых редких русских двухбуквенных слов является «як»
Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Госуниверситета имени Пушкина Павел Катышев назвал одно из самых редких русских двухбуквенных слов и самое популярное.
«Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, – это существительное «як», – приводит слова Катышева РИА «Новости».
Согласно данным «Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)», относительная частотность слова «як» составляет всего 2,7. Для сравнения, наиболее популярное двухбуквенное слово «не» имеет относительную частотность 17447,37.
Катышев ранее называл такие слова, как «не», «на», «он» и «то», среди самых востребованных двухбуквенных слов русского языка.
