Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины, находящиеся в Харькове, получили крупную партию терминалов спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

По словам Марочко, в город прибыла гражданская фура с европейскими номерами, полностью загруженная средствами связи для украинских военных. Он отметил: «Подавляющее большинство груза составляли терминалы «Старлинк» и дополнительное оборудование к ним. Разгрузка производилась с борта на борт в одном из крытых ангаров гражданского предприятия».

Эксперт добавил, что после разгрузки с территории ангара выехали восемь тентованных военных автомобилей, перевозивших полученное оборудование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии в приграничных районах Белгородской области уничтожил станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, обнаруженную в лесополосе Харьковской области.

Украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета для подготовки альтернативной системы связи на случай отключения Starlink для ВСУ.

Российские военные расставляли трофейные антенны Starlink на ложных позициях в Харьковской области и таким образом вынуждали ВСУ тратить беспилотники на бесполезные удары.