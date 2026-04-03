Марочко сообщил о крупной поставке Starlink ВСУ в Харьков
Марочко сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины, находящиеся в Харькове, получили крупную партию терминалов спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.
По словам Марочко, в город прибыла гражданская фура с европейскими номерами, полностью загруженная средствами связи для украинских военных. Он отметил: «Подавляющее большинство груза составляли терминалы «Старлинк» и дополнительное оборудование к ним. Разгрузка производилась с борта на борт в одном из крытых ангаров гражданского предприятия».
Эксперт добавил, что после разгрузки с территории ангара выехали восемь тентованных военных автомобилей, перевозивших полученное оборудование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии в приграничных районах Белгородской области уничтожил станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, обнаруженную в лесополосе Харьковской области.
Украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета для подготовки альтернативной системы связи на случай отключения Starlink для ВСУ.
Российские военные расставляли трофейные антенны Starlink на ложных позициях в Харьковской области и таким образом вынуждали ВСУ тратить беспилотники на бесполезные удары.