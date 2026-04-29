RT узнал подробности жизни перебежчика Климова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новые подробности о 19-летнем перебежчике Артеме Климове появились в материале RT.

По данным издания, Климов с трудом окончил девять классов школы и затем поступил в Сибирский университет потребительской кооперации, но был отчислен из-за неуспеваемости.

Его бывший друг сообщил, что Климов не смог получить водительские права и после этого ушел служить в армию.

По словам собеседника, Климов не мог постоять за себя и часто обращался к друзьям за помощью в конфликтах. Окружение описывает его как физически и морально слабого человека.

Службу в армии и участие в спецоперации на Украине Климов не обсуждал с окружающими, однако присылал друзьям видеозаписи, якобы снятые им на службе. Позже выяснилось, что эти ролики были взяты из интернета и распространялись в соцсетях, например, в TikTok.

Знакомые Климова признались, что испытывали угрызения совести, думая, что он рискует собой, но позже разоблачили обман.

Кроме того, Климов приписывал себе победы в международных соревнованиях по тайскому боксу, однако его фамилию не нашли ни в одном протоколе. Товарищи считают, что медаль, которой он хвастался, была куплена на маркетплейсе и не была именной.

Также Климов попадал в сложные личные ситуации: он встречался с девушкой, которая, по словам его окружения, манипулировала им и просила деньги, из-за чего ему приходилось занимать средства у матери. Семья перебежчика не была обеспеченной, отец работал дальнобойщиком, мать – домохозяйка.

Ранее сообщалось, что Климов около трех месяцев передавал данные украинским военным и в итоге перешел на сторону противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий Артем Климов признался в переходе на сторону Вооруженных сил Украины.