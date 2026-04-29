    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 13:37 • Новости дня

    RT узнал подробности жизни перебежчика Климова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    RT узнал новые детали о 19-летнем предателе Артеме Климове, из-за которого погибли 150 российских военных.

    Новые подробности о 19-летнем перебежчике Артеме Климове появились в материале RT.

    По данным издания, Климов с трудом окончил девять классов школы и затем поступил в Сибирский университет потребительской кооперации, но был отчислен из-за неуспеваемости.

    Его бывший друг сообщил, что Климов не смог получить водительские права и после этого ушел служить в армию.

    По словам собеседника, Климов не мог постоять за себя и часто обращался к друзьям за помощью в конфликтах. Окружение описывает его как физически и морально слабого человека.

    Службу в армии и участие в спецоперации на Украине Климов не обсуждал с окружающими, однако присылал друзьям видеозаписи, якобы снятые им на службе. Позже выяснилось, что эти ролики были взяты из интернета и распространялись в соцсетях, например, в TikTok.

    Знакомые Климова признались, что испытывали угрызения совести, думая, что он рискует собой, но позже разоблачили обман.

    Кроме того, Климов приписывал себе победы в международных соревнованиях по тайскому боксу, однако его фамилию не нашли ни в одном протоколе. Товарищи считают, что медаль, которой он хвастался, была куплена на маркетплейсе и не была именной.

    Также Климов попадал в сложные личные ситуации: он встречался с девушкой, которая, по словам его окружения, манипулировала им и просила деньги, из-за чего ему приходилось занимать средства у матери. Семья перебежчика не была обеспеченной, отец работал дальнобойщиком, мать – домохозяйка.

    Ранее сообщалось, что Климов около трех месяцев передавал данные украинским военным и в итоге перешел на сторону противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий Артем Климов признался в переходе на сторону Вооруженных сил Украины.

    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    Экономист Лизан: Украина следит за российским зерном с помощью спецагентов

    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    Военкор Коц: Атаки ВСУ на Севастополь связаны с еврокредитом Украине

    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Куренков: Ситуация с пожаром на НПЗ в Туапсе находится под контролем

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, но требует пристального внимания, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании на месте ЧП.

    «Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки», – приводит слова Куренкова ТАСС.

    Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин уточнил, что обстановка полностью стабилизирована, а на случай ее ухудшения подготовлен резерв сил и средств.
    По словам Куренкова, для ликвидации последствий инцидента в регион переброшены подразделения спасателей из четырех соседних субъектов, сил и средств достаточно, передает РИА «Новости».

    В среду в Туапсе прибудет сводная группировка, состоящая из 40 водолазов. Специалисты из МЧС, «Кубань-Спаса» и других подразделений обследуют акваторию Черного моря на предмет возможных утечек нефтепродуктов. Кроме того, в ближайшее время в район ЧП будут доставлены боновые заграждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков беспилотника вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из резервуара горящего предприятия произошел выброс нефтепродуктов. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    29 апреля 2026, 07:35 • Новости дня
    ВСУ ускорили строительство эшелонированной обороны у курского приграничья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины усилили строительство эшелонированной обороны сразу в трех районах Сумской области рядом с курским приграничьем, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что военные эксперты фиксируют активизацию строительства оборонительных сооружений на украинской стороне границы у Курской области, сообщает ТАСС. Он заявил, что инженерные подразделения Вооружённых сил Украины усилили возведение эшелонированной обороны сразу в трех районах Сумской области – Глуховском, Белопольском и Краснопольском.

    Марочко добавил: «Параллельно противник устанавливает минные заграждения и оборудует ложные позиции».

    Он уточнил, что с наступлением теплой погоды темпы строительства фортификаций заметно увеличились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области Украины, граничащей с Россией, возводятся несколько линий стационарных фортификационных сооружений.

    ВСУ в Сумской области в районе Юнаковки предприняли экстренные меры для укрепления оборонительного рубежа, пытаясь остановить продвижение российских войск.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью около 2 тыс. км.

    29 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Tекст: Мария Иванова

    Балтийская республика планирует оградить Евросоюз от демобилизованных российских военнослужащих даже после окончания конфликта, Эстония уже запретила въезд 1,3 тыс. ветеранов в этом году.

    Эстонское руководство намерено добиться общеевропейских ограничений для российских ветеранов, передает Politico.

    В этом году прибалтийская республика уже заблокировала въезд примерно 1,3 тыс. бывших бойцов. Теперь Таллин настаивает на аналогичных мерах со стороны всего Евросоюза.

    «Вы не можете позволить этим людям приехать в Европу», – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Местные чиновники опасаются, что бывшие военные якобы могут заниматься саботажем или шпионажем. По их мнению, данная проблема касается безопасности всего региона.

    Инициативу Таллина поддержала глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. Она пообещала представить конкретные предложения к летнему саммиту объединения.

    Однако эксперты предупреждают о рисках чрезмерной реакции. Военный социолог Йорис ван Бладель отметил, что подобная политика порождает паранойю и заставляет видеть угрозу в каждом россиянине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов спецоперации.

    Лидеры семи стран Евросоюза и канцлер Германии потребовали закрыть Шенгенскую зону для бойцов СВО.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров ввести аналогичные ограничения.

    29 апреля 2026, 00:19 • Новости дня
    Захарова назвала условия устойчивого урегулирования конфликта на Украине
    Захарова назвала условия устойчивого урегулирования конфликта на Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Для полноценного разрешения украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, признать новые геополитические реалии, включая статус Крыма, Донбасса и Новороссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью индийскому порталу Firstpost заявила, что «устойчивое урегулирование кризиса вокруг Украины возможно только на основе устранения его первопричин». Она подчеркнула, что Украина должна вернуться к истокам своей государственности, обеспечив нейтральный и безъядерный статус, передает РИА «Новости».

    «Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса», – отметила Захарова.

    Российская сторона всегда выступала за скорейшее дипломатическое разрешение ситуации, отметила Захарова. Однако процесс не может идти исключительно в интересах одной стороны. Киев и его западные союзники не находятся в том положении, чтобы диктовать условия, заявила она.

    Представитель МИД добавила, что Москва поддерживает политический диалог с США для поиска компромиссов, но не питает больших иллюзий.

    Кроме того, она заявила, что в Киеве отсутствует воля к миру, а спонсоры Владимира Зеленского, в первую очередь из Британии и ЕС, намеренно затягивают конфликт, не допуская его завершения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова подчеркивала необходимость фундаментальной развязки украинского конфликта для долгосрочного мира. Дипломат призывала западные страны начать работу по устранению первопричин этой трагедии. Глава МИД Сергей Лавров назвал учет реальной ситуации на земле обязательным условием для переговоров.

    29 апреля 2026, 05:26 • Новости дня
    Сын Захара Прилепина Игнат вступил в штурмовой отряд в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Игнат Прилепин, сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина, пополнил ряды штурмового подразделения интербригады «Пятнашка» и уже несколько месяцев участвует в боевых действиях, сообщили в пресс-службе Прилепина.

    В пресс-службе писателя сообщили, что 21-летний Игнат Прилепин «подписал контракт» и несет службу в зоне спецоперации уже пять месяцев, однако ранее этот факт не афишировался, передает ТАСС.

    Он вступил в штурмовой отряд диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», созданного Прилепиным-старшим с товарищами в 2023 году, подразделение структурно входит в состав интербригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса.

     Как писала газета ВЗГЛЯД, после тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы. Позже писатель отправился для выполнения боевых задач в Добровольческий корпус. В марте командир созданного им отряда «Родня» Евгений Николаев погиб при спасении товарища.

    28 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Суд прекратил дело против Губарева о дискредитации армии

    Таганский суд Москвы прекратил дело Губарева о дискредитации ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административное производство в отношении бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева было прекращено по решению суда из-за отсутствия состава правонарушения в действиях общественного деятеля, сообщают информагентства.

    Таганский районный суд Москвы прекратил административное дело против общественного деятеля Павла Губарева о дискредитации Вооруженных сил России. Судья огласила решение следующим образом: «Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения», сообщает РИА «Новости».

    Дело было возбуждено из-за публикаций в Telegram-канале Губарева, которые, по версии следствия, содержали недостоверную информацию о деятельности специального отряда быстрого реагирования «Ахмат». Адвокат Губарева Даниил Берман настаивал на отсутствии события и состава правонарушения, что было учтено при вынесении решения.

    Павел Губарев, который проживает в Ростове-на-Дону и участвует в специальной военной операции, просил суд рассмотреть дело по месту жительства, чтобы иметь возможность присутствовать лично, однако суд отклонил его ходатайство.

    В 2014 году Губарев объявил себя «народным губернатором» Донецкой области после захвата здания областной администрации, но не получил реальных полномочий. Позже Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело, и Губарева арестовали. В мае 2014 года его обменяли на пленных сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа». В последние годы он проживает в России и с началом СВО отправился добровольцем в зону боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении Губарева 16 февраля.

    Ранее суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности.


    28 апреля 2026, 15:22 • Новости дня
    Депутат Рады Безуглая заявила о хроническом голоде в ВСУ

    Депутат Рады Безуглая заявила о хроническом голоде бойцов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солдаты ВСУ на передовой регулярно сталкиваются с нехваткой еды и воды, что уже привело к истощению в ряде подразделений, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Голод среди военнослужащих Вооруженных сил Украины на передовой носит постоянный характер, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, нехватка пищи и воды стала системной проблемой, а не частной ситуацией, и требует немедленного решения, передает ТАСС.

    Безуглая написала в своем Telegram-канале: «Голод на позициях в ВСУ – системная проблема, а не частный случай». Депутат подчеркнула, что ситуация требует внимания руководства, чтобы избежать дальнейших трагедий и падения боеспособности армии.

    Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг состояния военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по сообщениям, оказались на грани крайнего истощения. Причиной стали тяжелые условия снабжения во время боев за левобережье реки Оскол на купянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование не пытается решить проблему снабжения едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области.

    Пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года. Сообщалось, что военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.


    29 апреля 2026, 06:20 • Новости дня
    Системы ПВО отразили атаки дронов на Воронежскую и Ростовскую области
    Системы ПВО отразили атаки дронов на Воронежскую и Ростовскую области
    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали десять БПЛА, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил об уничтожении БПЛА в регионе.

    «Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» – объявил Гусев в «Максе».

    Гусев проинформировал о том, что десять БПЛА были «обнаружены, уничтожены и подавлены» ночью над девятью районами Воронежской области. Согласно предварительным данным, никто не пострадал, атака не привела к разрушениям.

    Слюсарь сообщил в «Максе», что ночью БПЛА были сбиты в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Украинский беспилотник ударил по легковому транспорту в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, в результате чего пострадали двое мужчин и девушка.

    28 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков заявил об остановке утечки нефти в Туапсе
    Глава МЧС Куренков заявил об остановке утечки нефти в Туапсе
    Tекст: Антон Антонов

    Утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе сейчас не происходит, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

    «Сейчас излияние [нефти] не происходит. Это все остановлено», – приводит слова Куренкова ТАСС.

    Основная задача спасателей заключается в недопущении попадания нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море, отметил министр.

    По его словам, специалисты затампонировали все возможные места истечения нефти, дополнительные работы продолжатся ночью. По словам Куренкова, сил и средств для предотвращения загрязнения водоемов достаточно, передает РИА «Новости».

    «Оценены возможности всей той работы, которая будет проведена непосредственно на нефтебазе, чтобы не попали нефтепродукты в реку Туапсе», – сказал Куренков на видео, которое распространил РЕН ТВ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Куренков лично прибыл на место тушения огня для оценки ситуации. Он сообщил, что ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, но требует пристального внимания. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    28 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Путин отметил увеличение атак дронов ВСУ по гражданским объектам страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин указал на рост числа ударов беспилотников по гражданским объектам, подчеркнув последние атаки на энергетические объекты в Туапсе.

    Киевский режим все чаще совершает атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности во время выборов, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что подобные действия представляют собой «открытый террор», которым украинские власти пытаются изменить ситуацию на поле боя. Президент добавил: «Это ничего не изменит. Но угрозы есть, и они растут, как я уже сказал».

    Он отметил, что участились удары именно по критически важной гражданской инфраструктуре, в том числе по энергетическим объектам. Как подчеркнул глава государства, последним таким примером стали атаки на энергосистему в Туапсе, последствия которых могут затронуть не только экономику, но и экологию региона.

    Ранее во вторник Путин заявил, что киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта и вынужден делать ставку на террор. Также президент сообщил о росте рисков террористических угроз внутри страны.

    Глава государства напомнил о необходимости уделять особое внимание вопросам безопасности во время выборов депутатов Госдумы девятого созыва в сентябре 2026 года.

    29 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    Ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для ПВО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности, сообщили в российских силовых структурах.

    Удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» вызывают сильный страх у украинских военных в тылу, поскольку системы противовоздушной обороны, включая американские комплексы Patriot, практически не способны противостоять этим средствам поражения, передает ТАСС.

    «Скорость ракеты составляет 10 Махов, и системы ПВО, включая американские Patriot, просто не успевают на нее среагировать», – сообщили в российских силовых структурах.

    Источник также добавил, что недавние удары «Кинжалами» по местам дислокации натовских офицеров стали для противника полной неожиданностью и вызвали шок. Ракеты обладают возможностью маневрировать на всей траектории полета, что делает их практически неуязвимыми для современных средств ПВО.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что комплекс «Кинжал» оснащается как обычной, так и ядерной боевой частью массой 500 кг, а дальность полета превышает 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

    Российская армия применяла более сорока раз высокоточные гиперзвуковые комплексы «Кинжал» для уничтожения объектов противника в ходе спецоперации на Украине.

    28 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    От атак ВСУ пострадали четыре жителя Запорожской области

    В результате атак ВСУ ранены четыре жителя Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинских беспилотников на частные дома в селе Стульнево Запорожской области пострадали четыре человека, среди которых ребенок, сообщают власти региона.

    Четыре человека, включая ребенка, получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по частным домам в селе Стульнево на территории Запорожской области, об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем канале на платформе Мах. По его словам, атака была совершена с применением беспилотников и пришлась на частные домовладения. В результате повреждены три дома.

    Балицкий уточнил: «К сожалению, есть пострадавшие: мужчина 1974 года рождения, женщина 1988 года рождения, девушка 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения». Подросток был госпитализирован, а девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.

    Остальные пострадавшие не нуждаются в госпитализации. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, а пострадавшим семьям будет оказана помощь.

    Ранее артиллерийский боеприпас взорвался на территории жилого комплекса в Запорожской области. До этого украинские войска ударили по больнице в городе Днепрорудное Запорожской области. А 13 апреля в результате атак ВСУ  погиб мирный житель региона.


    28 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    При атаке дронов на администрацию Марковки в ЛНР пострадали 18 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате прицельного удара украинских беспилотников по зданию администрации Марковского муниципального округа ЛНР ранения получили 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

    Украинские беспилотники атаковали здание администрации Марковского муниципального округа в Луганской народной республике. Пострадали 18 человек, троим из них, находящимся в тяжелом состоянии, оказывается медицинская помощь, сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере Max.

    «ВСУ совершили очередную террористическую атаку. В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию Администрации Марковского муниципального округа», – заявил руководитель республики.

    В результате атаки административное здание получило серьезные повреждения, возник пожар. Тушение осложнялось угрозой повторных ударов, однако сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас на месте идет разбор завалов.

    Взрывная волна повредила остекление расположенной рядом школы и других административных зданий. Детей и сотрудников немедленно эвакуировали в безопасное место.

    Кроме того, украинские войска нанесли удар по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа, пострадавших нет. Следователи СК России фиксируют последствия атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали центр Марковки в Луганской народной республике.

    Ранее в результате удара вражеского дрона в регионе погибли трое молодых людей.

    До этого массированному налету подверглось здание администрации Троицкого муниципального округа.

    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три ключевых тренда в российской экономике через десять лет. И все они лежат в технологической области. В экономике уже сейчас происходят тектонические изменения, а через 10 лет они станут еще глубже и масштабнее. Как же будет выглядеть российская экономика будущего? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

