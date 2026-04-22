Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в апреле

Отмечается, что следующая рабочая неделя в России будет сокращенной и продлится с 27 по 30 апреля. Это связано с наступлением первых майских праздников, согласно производственному календарю, утвержденному правительством России в конце 2025 года, передают «Вести».

Граждане страны будут работать только четыре дня – с понедельника по четверг, после чего их ждут длинные выходные, которые продлятся три дня. Четверг, 30 апреля, объявлен предпраздничным днем, поэтому рабочее время сократят на один час.

Пятница, 1 мая, станет праздничным днем и будет отмечаться как День весны и труда.

В марте член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») сообщила, что майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объясняла отсутствие длинных майских выходных переносом дней на новогодние каникулы.