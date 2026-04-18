Российские войска освободили Зыбино в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Кроме того в течение недели подразделениями группировки «Север» установлен контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

Всего же в зоне ответственности группировки за минувшую неделю противник потерял более 1085 военнослужащих, танк, девять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1195 военнослужащих, 23 бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

За зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих, 35 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии и чешскую боевую машину РСЗО Vampire. Уничтожены шесть станций РЭБ, 39 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» за этот период улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Всего на этом направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 бронемашины, десять орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1555 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств.

В течение последней недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и матсредств.

Напомним, ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

На прошлой неделе российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.