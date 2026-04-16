Полиция пришла с обысками в петербургскую IT-компанию RC Group
Оперативные мероприятия прошли в штаб-квартире разработчика корпоративных решений RC Group в Петербурге, сообщили источники.
Следственные действия проводятся в помещениях организации, передают «Вести» со ссылкой на 78.ru.
Операции по нескольким банковским счетам фирмы сейчас приостановлены.
Генеральный директор предприятия отказался обсуждать ситуацию с прессой. Бренд RC Group был основан в Петербурге в 2020 году. Специалисты занимались созданием высокотехнологичных решений для бизнеса и развитием систем лояльности.
В марте силовики завели уголовное дело о мошенничестве после обращений более 150 жителей Татарстана. Пострадавшие инвестировали деньги в проект ради получения прибыли. Доход предполагал обязательное привлечение новых людей, которые должны были оплачивать специальный тариф.
У фирмы образовалась крупная задолженность по налогам, поэтому ФНС обратилась с иском. При этом в сентябре 2025 года компания RC Group подала заявление в суд для признания себя банкротом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургская полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды с ущербом около 600 млн рублей.