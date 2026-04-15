Ученые выявили связь между очередностью рождения и склонностью к заболеваниям
Старшие дети в семье чаще страдают аллергией и тревожными расстройствами, тогда как младшие больше подвержены риску мигреней и злоупотребления психоактивными веществами, выяснили ученые.
Ученые проанализировали данные более 10 млн братьев и сестер, выявив связь между порядком рождения и 150 медицинскими состояниями, передает New Scientist.
Исследование показало, что первенцы чаще сталкиваются с нейроразвивающими нарушениями, включая аутизм и синдром Туретта, а также с акне и поллинозом.
Вторые дети в семье продемонстрировали повышенный риск развития гастрита, заболеваний желчевыводящих путей и опоясывающего лишая.
«В целом, это кажется действительно тщательным исследованием», – заявила исследовательница Джулия Рорер из Лейпцигского университета. При этом она подчеркнула, что выявленные ассоциации носят умеренный характер.
Специалисты предполагают, что склонность старших детей к аллергиям может объясняться гипотезой выработки иммунной толерантности у младших из-за микробного обмена. Кроме того, более высокая распространенность аутизма у первенцев может отражать сочетание биологических и экологических факторов.
Ученые выявили связь между этим расстройством и редким генетическим заболеванием.
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сообщал о планах исследований влияния экотоксинов на развитие данной болезни.