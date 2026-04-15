В ОП заявили о необходимости федеральной соцкарты для пенсионеров
Нужно создать социальную карту для пенсионеров, это позволит пожилым гражданам пользоваться правом на бесплатный проезд и базовыми льготами на всей территории страны без привязки к конкретному региону, заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
«Поддерживаю идею введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации», – указал Гриб, передает РИА «Новости».
Карта даст возможность пенсионерам пользоваться бесплатным проездом и льготами.
Эксперт отметил, что нововведение станет важным шагом для поддержки людей предпенсионного и пенсионного возраста по аналогии с многодетными семьями. Единый документ особенно поможет жителям столичного региона и приграничных районов с большим количеством дач, упростив логистику.
Существующая система предоставления льгот требует серьезного расширения. Для успешной реализации проекта часть мер социальной поддержки необходимо перевести с регионального уровня на федеральный.
Ранее в Госдуме предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров. Глава Минтруда Антон Котяков называл условием реализации этой инициативы создание федерального стандарта предоставления льгот.