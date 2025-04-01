Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.0 комментариев
Минтруд назвал условия для введения единой социальной карты для пенсионеров
Глава Минтруда Котяков сообщил о необходимости изменить законы для соцкарты пенсионерам
Реализация введения единой социальной карты для пенсионеров в России потребует создания федерального стандарта предоставления льгот, заявил министр труда Антон Котяков.
Глава Минтруда Антон Котяков, комментируя предложение лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, отметил, что для введения единой социальной карты для пенсионеров потребуются значительные изменения в социальном законодательстве на федеральном уровне, передает ТАСС.
Котяков подчеркнул, что необходимо будет создать единый федеральный стандарт льгот, который в настоящее время варьируется по регионам.
«Мы должны будем гарантировать единый стандарт на территории всей страны. Таким образом, это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства», – заявил Котяков.
Министр напомнил о существующем аналоге такого решения в России – удостоверении многодетных. Он объяснил, что семьи с тремя и более детьми используют QR-код для получения льгот по всей стране. Однако реализация единой карты для пенсионеров может привести к перекрестному финансированию между регионами, что может стать вызовом для некоторых субъектов, ведущим к выпадающим доходам.
Котяков также отметил необходимость масштабной законодательной работы, которую нужно согласовать не только с исполнительной властью, но и с субъектами Российской Федерации. Он подчеркнул, что это потребует тщательного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны. С 1 апреля 2025 года произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.
Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.