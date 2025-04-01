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В Госдуме предложили изменить индексацию пенсий
Гаврилов предложил привязать индексацию пенсий к потребительской корзине
Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.
По его мнению, индексация должна быть регулярной и адекватной, рассчитываясь на основе реальных трат пожилого человека, а не только на уровне процентов инфляции, передает ТАСС.
Гаврилов подчеркнул, что индексация пенсий часто не отражает реальные потребности пенсионеров, так как их расходы на лекарства, коммунальные услуги и базовые продукты значительно отличаются от среднего потребления.
Он добавил, что потребительская корзина, на основе которой рассчитывается индексация, нуждается в пересмотре. Формально корзина формируется Росстатом, но методика ее пересмотра редко обсуждается публично, что ведет к неактуальному составу корзины.
Гаврилов убежден, что пересмотр состава корзины и ее обновление должны происходить с учетом актуальных и повседневных трат пожилых людей.
По словам Гаврилова, только в этом случае расчеты индексации смогут служить реальной опорой для пенсионеров.
Он отметил, что структура расходов пожилого человека заметно отличается от средней: большая доля бюджета уходит на медикаменты, оплату ЖКХ и базовые продовольственные товары, следовательно, и инфляция для пенсионера отличается.
Напомним, с апреля социальные пенсии вырастут на 14,75% вслед за увеличением прожиточного минимума пенсионера, это затронет 4,2 млн пенсионеров, включая 3,5 млн получателей социальной пенсии.