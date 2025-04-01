В Госдуме предложили изменить индексацию пенсий

Гаврилов предложил привязать индексацию пенсий к потребительской корзине

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, индексация должна быть регулярной и адекватной, рассчитываясь на основе реальных трат пожилого человека, а не только на уровне процентов инфляции, передает ТАСС.

Гаврилов подчеркнул, что индексация пенсий часто не отражает реальные потребности пенсионеров, так как их расходы на лекарства, коммунальные услуги и базовые продукты значительно отличаются от среднего потребления.

Он добавил, что потребительская корзина, на основе которой рассчитывается индексация, нуждается в пересмотре. Формально корзина формируется Росстатом, но методика ее пересмотра редко обсуждается публично, что ведет к неактуальному составу корзины.

Гаврилов убежден, что пересмотр состава корзины и ее обновление должны происходить с учетом актуальных и повседневных трат пожилых людей.

По словам Гаврилова, только в этом случае расчеты индексации смогут служить реальной опорой для пенсионеров.

Он отметил, что структура расходов пожилого человека заметно отличается от средней: большая доля бюджета уходит на медикаменты, оплату ЖКХ и базовые продовольственные товары, следовательно, и инфляция для пенсионера отличается.

Напомним, с апреля социальные пенсии вырастут на 14,75% вслед за увеличением прожиточного минимума пенсионера, это затронет 4,2 млн пенсионеров, включая 3,5 млн получателей социальной пенсии.