Tекст: Вера Басилая

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за антисемитизм. В соответствии с новым документом, за антисемитские действия предусмотрен штраф до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно 8,5 тыс. гривен или 14,8 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, передают «Вести».

Если подобное правонарушение совершено должностным лицом или сопровождается насилием, срок заключения увеличивается и может составить от двух до пяти лет. Для лиц, совершивших преступление группой, максимальное наказание составит до восьми лет лишения свободы.

Законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма был принят Верховной Радой еще в феврале 2022 года. С того времени документ находился на подписи у Зеленского, и только сейчас был им утвержден.

Глава киевского режима закрепил на законодательном уровне оскорбляющий иудеев термин «рашизм».