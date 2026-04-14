Выжившего в Охотском море Пичугина приговорили к трем годам исправительных работ

Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.
Суд назначил дрейфовавшему в Охотском море Пичугину три года исправительных работ
Суд в Улан-Удэ назначил три года исправительных работ Михаилу Пичугину, потерявшему брата и племянника во время двухмесячного дрейфа в Охотском море.
Судебная инстанция признала мужчину виновным, передает РИА «Новости».
«Признать виновным и окончательно назначить Пичугину наказание в виде трех лет исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», – огласила решение судья. В ходе прений прокурор просил отправить обвиняемого в колонию-поселение на три года и назначить штраф в 50 тыс. рублей.
Трагедия произошла в августе 2024 года, когда осужденный вместе с братом и его 15-летним сыном отправились в плавание на катамаране. У моторной лодки отказал двигатель, после чего судно унесло в открытые воды. Масштабная поисковая операция с привлечением вертолетов тогда не принесла результатов.
Пропавшую лодку случайно обнаружили рыбаки у побережья Камчатки лишь 14 октября. Из троих пассажиров выжить удалось только 46-летнему Пичугину, тела его родственников находились на борту.
Впоследствии против спасенного возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили в нарушении правил эксплуатации водного транспорта и использовании поддельных документов. Свою вину он признал лишь частично.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сторона обвинения запросила для Михаила Пичугина три года колонии-поселения.
Мать погибшего в Охотском море школьника требовала наказания для выжившего мужчины.
Ранее следователи предъявили фигуранту дела обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна.