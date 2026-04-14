  Власти Киргизии опровергли планы переименовать села с русскими названиями
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский зря радуется победе Мадьяра в Венгрии
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    Зеленский продлил военный сбор на Украине на три года после окончания конфликта
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    За неделю от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей России
    ЗАЭС уведомила МАГАТЭ о потере внешнего электроснабжения
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поле битвы – сознание каждого человека

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    0 комментариев
    14 апреля 2026, 10:29 • Новости дня

    Выжившего в Охотском море Пичугина приговорили к трем годам исправительных работ

    Tекст: Мария Иванова

    Суд в Улан-Удэ назначил три года исправительных работ Михаилу Пичугину, потерявшему брата и племянника во время двухмесячного дрейфа в Охотском море.

    Судебная инстанция признала мужчину виновным, передает РИА «Новости».

    «Признать виновным и окончательно назначить Пичугину наказание в виде трех лет исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», – огласила решение судья. В ходе прений прокурор просил отправить обвиняемого в колонию-поселение на три года и назначить штраф в 50 тыс. рублей.

    Трагедия произошла в августе 2024 года, когда осужденный вместе с братом и его 15-летним сыном отправились в плавание на катамаране. У моторной лодки отказал двигатель, после чего судно унесло в открытые воды. Масштабная поисковая операция с привлечением вертолетов тогда не принесла результатов.

    Пропавшую лодку случайно обнаружили рыбаки у побережья Камчатки лишь 14 октября. Из троих пассажиров выжить удалось только 46-летнему Пичугину, тела его родственников находились на борту.

    Впоследствии против спасенного возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили в нарушении правил эксплуатации водного транспорта и использовании поддельных документов. Свою вину он признал лишь частично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сторона обвинения запросила для Михаила Пичугина три года колонии-поселения.

    Мать погибшего в Охотском море школьника требовала наказания для выжившего мужчины.

    Ранее следователи предъявили фигуранту дела обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна.

    13 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Конкурс на праймериз «Единой России» составил почти пять человек на место

    Tекст: Вера Басилая

    Число заявок на предварительное голосование «Единой России» достигло 2,1 тыс., конкурс составил почти пять человек на место, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    На участие в процедуре поступило 2,1 тыс. заявок, регистрация проходит на сайте pg.er.ru. Каждый пятый кандидат не достиг 35 лет.

    «Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок – от наших героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», – отметил Якушев.

    Треть претендентов – представители малого и среднего бизнеса, каждая пятая заявка поступила от работников образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер.

    Почти 40% участников беспартийные, однако им обязательно потребуется вступить в ряды «Единой России» после голосования, напомнил Якушев. Прием заявок проходит без нарушений, подчеркнул председатель оргкомитета Александр Карелин.

    Среди кандидатов – Герой России Людмила Болилая, герой СВО Станислав Кочев, отличившийся на Запорожском направлении; кавалеры орденов Мужества Дашибал Мункожаргалов и Александр Амелин; ветераны СВО Евгений Мищенко и Андрей Павлов, а также медики, спортсмены и предприниматели из разных регионов страны.

    Претендовать на депутатский мандат решили главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, восьмикратная чемпионка мира по самбо Светлана Галянт, главный лесничий Михаил Ковалев и фермер из Оренбургской области Павел Такмаков.

    В Москве заявку на участие подала директор Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева, которая считает свое решение логичным этапом общественной и научной деятельности.

    Комментарии (8)
    13 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пост премьер-министра Венгрии занял Петер Мадьяр, который заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр одержал победу на исторических выборах в Венгрии, сменив Виктора Орбана, которого поддерживал Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

    Перед новым премьером стоит задача не только повысить уровень жизни венгров, но и восстановить верховенство закона, а также вернуть страну в европейское русло, открыв доступ к замороженным средствам Евросоюза.

    В приоритете у нового правительства – восстановление отношений с Евросоюзом и разблокировка более 20 млрд долларов, которые были приостановлены из-за коррупционных скандалов и претензий к судебной системе при Орбане.

    Мадьяр пообещал: «Мы быстро примем антикоррупционное законодательство, укрепим независимость судебной власти и обеспечим свободу СМИ и академической среды». Это необходимо, чтобы до конца августа предъявить Брюсселю отчеты по реализованным проектам и не потерять свыше 10 млрд евро грантов и кредитов.

    ЕС, в свою очередь, ожидает, что Будапешт одобрит 90 млрд евро кредита для Украины, заблокированного Орбаном. Мадьяр намерен выстроить новые отношения с Киевом и отказаться от конфронтационной политики Орбана, что может поспособствовать разблокировке финансовых потоков из Брюсселя. Первый зарубежный визит новый премьер совершит в Варшаву, а следом – в Вену и Брюссель.

    В экономике Мадьяру досталась страна с дефицитным бюджетом, высокими долгами и рейтингом, близким к «мусорному». Он намерен принять новый бюджет для стабилизации финансов и подготовить почву к переходу на евро, а также ввести налог на богатство и пересмотреть налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной промышленности. Будут сокращены траты на поддержку проправительственных СМИ и госзаказы, но вырастут инвестиции в здравоохранение, образование и транспорт.

    В политике основное внимание уделено демонтажу системы Орбана: Мадьяр призвал к отставке президента, судей и главного прокурора, воспользовавшись уверенной победой своей партии и возможностью получить большинство в парламенте. Это позволит принять новую конституцию, изменить избирательные правила и ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший на выборах Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО.

    Для улучшения отношений с Брюсселем новый лидер решил разблокировать замороженный кредит на 90 млрд евро для Украины.

    При этом политик анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (35)
    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай призывает все стороны к сдержанности после высказываний президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Китайские власти призвали все стороны к сдержанности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.

    Го Цзякунь отметил, что основная причина препятствий для судоходства связана с военными действиями в регионе, и подчеркнул: «Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль». По его словам, вопрос безопасности и стабильности навигации может быть решен только в случае немедленного прекращения огня в районе Ормузского пролива.

    Пекин подтвердил готовность продолжать содействовать конструктивному диалогу и способствовать снижению напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    В ответ элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.

    Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.

    Комментарии (25)
    13 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    На пресс-конференции для международной прессы он отметил, что в случае необходимости часть соглашений будет расторгнута, а финансовые условия по оставшимся договорам могут быть улучшены, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – заявил Мадьяр, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире.

    В декабре Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (42)
    13 апреля 2026, 13:44 • Новости дня
    В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Российском венчурном форуме в Казани представили макет перспективного широкофюзеляжного лайнера Ту-454 от компании «Туполев».

    В рамках Российского венчурного форума в Казани публике впервые продемонстрировали макет перспективного пассажирского самолета Ту-454, передает «Комсомольская правда».

    Фото презентации макета были опубликованы Объединенной авиастроительной корпорацией, на снимках запечатлены глава Татарстана Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.

    Объединенная авиастроительная корпорация пока не раскрыла подробностей о проекте. Руководитель проекта Алексей Шаданов отметил, что сейчас компания «Туполев» сосредоточена на выпуске Ту-214, однако разработка новых технологий продолжается постоянно.

    О характеристиках Ту-454 известно немного. По предварительной информации, самолет может занять нишу дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров, сопоставимых по классу с Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. В качестве двигателей рассматривают установку двух перспективных ПД-26, являющихся развитием ПД-35.

    До этого появления макет Ту-454 мелькал только на одном из слайдов презентации ОАК о новой линейке российских двигателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций обеспечена поточная сборка фюзеляжа Ту-214 за 12 дней с планом выпуска до 20 самолетов в год.

    Антон Алиханов подтвердил достижение договоренностей с потенциальными покупателями Ту-214 и рост отечественных авиационных технологий.

    Обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному производству.

    Комментарии (18)
    13 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадяра.

    Евросоюз требует от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки около 35 млрд евро, замороженных из-за разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что из общей суммы около 18 млрд евро были заблокированы на фоне претензий к верховенству права и независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, еще более 17 млрд предназначались для оборонных кредитов под низкий процент. Заморозка средств также связана с отказом Венгрии проводить необходимые реформы. Кроме того, Венгрия продолжает выплачивать штраф в размере  одного млн евро в день за отказ исполнять решение суда ЕС по миграционной политике, общая сумма уже приблизилась к 900 млн.

    «Мы начнем работу с новым правительством как можно скорее, чтобы обеспечить быстрый и давно назревший прогресс в интересах венгерского народа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув при этом, что Венгрии предстоит «еще многое сделать» для возвращения на европейский путь.

    По словам европейских чиновников, логика Брюсселя проста: «Если они выполнят условия – мы выполним свои обязательства». Для разблокировки средств Будапешту необходимо выполнить 27 условий, включая усиление антикоррупционного контроля, обеспечение независимости судов и пересмотр решений периода Орбана, включая решения в миграционной политике, связанные невыполнением общеевропейских правил по приему мигрантов.

    По данным Financial Times, Еврокомиссия уже вышла на контакт с Мадьяром после его победы на выборах. ЕС требует восстановить отношения с Украиной, начать реформы, провести изменения в судебной системе и службах безопасности, а также сменить руководство крупнейших госучреждений.

    В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет санкций против России и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, от Венгрии ожидают согласия на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС. Подготовка к выделению средств Киеву уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления нового премьера в должность.

    По информации издания, Петер Мадьяр планирует в первую очередь посетить с визитами Варшаву и Вену, а затем Брюссель. Однако, как отмечают источники, он рассматривает возможность визита в Брюссель еще до официального вступления в должность, чтобы начать переговоры по разморозке средств.

    Мадьяр также заявил о готовности к компромиссам с Брюсселем. «Венгрия готова договариваться. У ЕС есть свои недостатки, мы будем спорить, но не ради самого спора», – сказал он, добавив, что страна станет «конструктивным партнером», учитывая продолжающийся конфликт рядом с ее границами. При этом он пообещал восстановить систему сдержек и противовесов, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный антикоррупционный орган. «Венгрия вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО», – заявил он после победы.

    В Брюсселе подчеркивают, что в отличие от ситуации в Польше в 2023 году, когда средства были разблокированы достаточно быстро после смены власти, в случае Венгрии процесс будет более осторожным и поэтапным. Дополнительную неопределенность создает переходный период: по конституции президент страны имеет до 30 дней на формирование нового парламента, и в ЕС не исключают, что за это время команда Орбана может попытаться повлиять на будущие реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    Комментарии (23)
    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    Комментарии (32)
    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (15)
    13 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса

    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко отреагировал на публикацию Александра Сороса, призвавшего после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» русских уехать домой, а венгров вернуться, назвав такие антироссийские высказывания идиотскими.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес сына финансиста Джорджа Сороса Александра, передают «Вести».

    Поводом для этого стала публикация Сороса-младшего в социальной сети X, в которой он призвал русских «уехать домой», а венгров – вернуться.

    В ответ на этот пост Дмитриев заявил: «Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, – его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию, а также сотрудничать с ней».

    Пост Александра Сороса был опубликован после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Эта партия получила 138 из 199 мандатов, что обеспечило ей уверенное большинство в парламенте.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии организацией Сороса.

    Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уважение к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.

    Комментарии (6)
    13 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал цитату из романа «1984» Джорджа Оруэлла в своей оценке заявлений США о возможной блокаде Ормузского пролива.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления США о возможной блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС. По его словам, «в то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать». Медведев добавил: «Блокировка – равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война – это мир».

    Цитата «война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила» взята из романа «1984» Джорджа Оруэлла. Этот лозунг отражает методы тоталитарной пропаганды, где истинные значения понятий подменяются для усиления контроля над населением и стабилизации власти через поддержание состояния войны.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряжённой на фоне разногласий между США и рядом стран региона. Ормузский пролив – стратегически важная точка для мировой торговли нефтью, и его потенциальная блокада может привести к серьёзным последствиям для мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива. Президент США накануне объявил о блокаде Ормузского пролива.

    Комментарии (3)
    13 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом стал сигналом для Ближнего Востока о намерении Москвы поддерживать тесное стратегическое сотрудничество с Ираном, пишет китайское издание Sohu.

    Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию России по Ближнему Востоку во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sohu. В статье подчеркивается: «В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке».

    Авторы материала отмечают, что президент России ясно дал понять о намерении продолжать искать политические и дипломатические пути решения конфликта в регионе. Такой подход, как подчеркивается в публикации, говорит о стремлении Москвы предотвратить дальнейшую эскалацию и содействовать миру.

    В заключение в статье указывается, что Путин продемонстрировал готовность России активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать стратегическую поддержку Тегерану, несмотря на усиление давления со стороны США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 апреля президенты России и Ирана обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта в регионе.

    Комментарии (12)
    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    Комментарии (43)
    13 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    Небензя усомнился в компетентности Каллас из-за слов о Второй мировой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг сомнению профессиональную пригодность главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поставил под сомнение профессиональную пригодность главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее заявлений о роли СССР во Второй мировой войне, передает ТАСС. На заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом взаимодействию организации с ЕС, Небензя прокомментировал слова Каллас, прозвучавшие после выступления Владимира Путина на торжествах в Китае.

    Дипломат привёл прямую речь Каллас: «Россия обращалась к Китаю и говорила: мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», а также её реакцию: «Это что-то новенькое». Небензя отметил, что подобные слова вызывают вопросы у любого, кто знаком с историей, и выразил недоумение тем, что глава внешнеполитического ведомства ЕС не осведомлена о масштабных потерях и вкладе народов СССР в победу над нацизмом.

    В завершение Небензя подчеркнул желание познакомиться с учителем истории Каи Каллас, намекнув на необходимость более глубокого понимания исторических событий со стороны европейских политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Владимир Мединский назвал «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас «колоссальными» в области военной истории. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    Комментарии (5)
    13 апреля 2026, 20:54 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал о новой тактике российских военных против мобильных огневых групп ВСУ, пишут украинские СМИ.

    По его словам, за последнюю неделю было зафиксировано минимум два случая, когда для выявления позиций таких групп использовали управляемые беспилотники «Герань», пишет издание «Страна». Бескрестнов сообщил, что для этого запускаются два беспилотника: первый принимает на себя огонь украинских огневых групп, тем самым раскрывая их местоположение, а второй наносит удар непосредственно по обнаруженной цели.

    Советник призвал украинских бойцов маскировать свои транспортные средства даже в глубоком тылу.

    Ранее эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР.

    Комментарии (33)
    13 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    По данным центра, ограничения вводятся с 17.00 по московскому времени 13 апреля 2026 года и затрагивают иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС.

    В уведомлении подчеркивается, что ограничения распространяются без различия на все суда, вне зависимости от флага, которые взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или инфраструктурой на побережье. Вся иранская береговая линия включена в зону ограничений.

    UKMTO уточнил, что транзитный проход через Ормузский пролив к неиранским пунктам назначения или из них остается открытым, однако такие суда могут подвергаться досмотру. Для нейтральных судов, находящихся в иранских портах, предоставлен ограниченный льготный период для выхода из зоны ограничений.

    Накануне президент США объявил о блокаде Ормузского пролива. Он пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    Комментарии (17)
    Главное
    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский зря радуется победе Мадьяра в Венгрии

    Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии вызвало нескрываемую радость в Киеве и Брюсселе. Там надеются, что будущий премьер Петер Мадьяр будет вести более удобную для Украины и Евросоюза политику. Однако первые заявления лидера победившей партии «Тиса» заставляют в этом усомниться. Почему смена власти в Венгрии вряд ли сыграет на руку Владимиру Зеленскому? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации