Ученые зафиксировали мощный выброс плазмы на обратной стороне Солнца
Лаборатория ИКИ РАН сообщила о крупном выбросе солнечной плазмы в сторону Венеры
Вечером 13 апреля за правым краем солнечного диска произошел масштабный взрыв, однако выброшенное в космос облако плазмы не угрожает Земле.
В минувшие сутки около девяти часов вечера по московскому времени специалисты зарегистрировали масштабное извержение звездного вещества, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Событие произошло за правым краем солнечного диска.
Энергию для крупного взрыва накопила активная область 4405, которая первого апреля находилась прямо напротив нашей планеты. Тогда эта крупная группа пятен вызывала определенные опасения у астрономов, однако серьезных инцидентов не случилось.
«На Землю событие не влияет – плазма улетает сейчас в обратную сторону почти точно к планете Венера», – подчеркнули исследователи. В остальном космическая погода остается совершенно спокойной.
По прогнозам экспертов, 14 апреля геомагнитная обстановка сохранится благоприятной. Вспышечная активность ожидается на стабильно низком уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта на Солнце начался крупный выброс плазмы. В начале того же месяца специалисты зафиксировали гигантский отрыв протуберанца длиной около миллиона километров.