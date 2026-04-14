  За ночь над Россией уничтожили 97 украинских дронов
    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе
    Новый спикер парламента Словении пообещал провести референдум о выходе из НАТО
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России
    В Киеве пожаловались на охоту ВС РФ с помощью «Гераней» на огневые группы ВСУ
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    14 апреля 2026, 07:30 • Новости дня

    Марочко сообщил о разграблении запасов еды солдатами ВСУ в Краматорске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины воруют продукты питания – запасы жителей Краматорска Донецкой Народной Республики, хранящиеся в подвалах жилых домов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины воруют продовольственные запасы жителей Краматорска Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По его словам, случаи краж фиксируются с начала апреля, когда командование ВСУ начало перевозить оружие и боеприпасы в подвалы домов, переоборудуя их для военных целей.

    Марочко заявил: «Зафиксированы случаи разграблений продовольственных запасов населения, которые хранились в подвалах, в специально отведенных для этого местах. На новых военных объектах выставлена охрана, гражданских не пускают даже забрать личные вещи или проверить исправность сетей водоснабжения и водоотведения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о тотальном мародерстве украинских солдат в Доброполье.

    В Красном Лимане бойцы ВСУ перед отступлением отбирали ценное имущество местного населения.

    Житель Красногоровки рассказал о краже личных вещей горожан грузовиками.

    13 апреля 2026, 12:01 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик с утра совершает полет южнее берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, следует из полетных данных.

    Американский самолет-разведчик с самого утра курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    По данным сервисов отслеживания полетов, речь идет о небольшом самолете на базе бизнес-джета Bombardier Artemis II, который вылетел из румынского города Констанца около 8:40 по московскому времени. Не долетев примерно 170 километров до берегов Грузии, самолет развернулся и направился обратно по прежнему маршруту.

    Bombardier Artemis II – это переделанный бизнес-джет Bombardier Challenger 650, модифицированный американской компанией Leidos для радиолокационной разведки. По открытой информации, таких самолетов всего два, оба построены по заказу Пентагона, второй был выпущен в конце 2022 года. Основная задача этих машин – перехват, запись и дешифровка данных с больших расстояний.

    Данный борт, как уточняет агентство, регулярно выполняет разведывательные полеты и вдоль Калининградской области. В последние годы, отмечают в России, активность НАТО у западных границ страны значительно выросла. Альянс объясняет свои действия необходимостью «сдерживания российской агрессии», однако власти России неоднократно выражали свою обеспокоенность наращиванием военного присутствия блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II сделал несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.

    Ранее это воздушное судно прошло мимо побережья Крыма.

    Данный борт также выполнял многочасовое патрулирование у границ Калининградской области.

    13 апреля 2026, 13:39 • Новости дня
    Песков заявил о намерении России достичь мира на Украине переговорами
    Песков заявил о намерении России достичь мира на Украине переговорами
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова достичь мира на Украине политико-дипломатическим путем, однако спецоперация будет продолжаться, потому что пока не получается это сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия нацелена на мирное урегулирование ситуации на Украине с помощью переговорного процесса, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что приоритетным вариантом для Москвы остается достижение целей через политико-дипломатические переговоры.

    Он отметил, что до тех пор, пока переговоры не дали результата, специальная военная операция будет продолжаться.

    Ранее Песков сообщал, что Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта.

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в обязательном выполнении всех задач спецоперации.




    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия
    Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За время пасхального перемирия зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений со стороны Украины: ВСУ нанесли 5844 удара квадрокоптерами, а также 694 раза обстреляли позиции ВС России из РСЗО и танков. Во Льгове в Курской области БПЛА ВСУ повредил АЗС «Роснефти», сообщили в Минобороны.

    В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего ВС России все группировки войск в зоне спецоперации с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, говорится в канале Max Минобороны.

    Однако, несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям войск России, а также гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    Всего было зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия, отчитались в Минобороны.

    В частности, во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС «Роснефти» в населенном пункте Льгов Курской области.

    Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Также украинские формирования нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 266 октокоптерного типа, 144 самолетного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотников, перечислили в Минобороны.

    В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена.

    С окончанием действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации, подытожили в оборонном ведомстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал передать заинтересованным странам информацию о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ.

    13 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    В СК рассказали о судьбе спасшего детей во время атаки диверсантов мальчика

    СК: Спасший детей во время атаки диверсантов мальчик учится в школе кадетов

    Tекст: Вера Басилая

    Мальчик Федор Симоненко, спасший детей при атаке диверсантов в Брянской области, учится в кадетской школе имени героя России В.И. Шкурного, регулярно пишет письма бойцам спецоперации и участвует в патриотических акциях, сообщил руководитель областного СУ СК Алексей Кузьмичев.

    Федор Симоненко, который в 2023 году спас двух девочек во время нападения украинских диверсантов в Брянской области, теперь учится в кадетской школе имени героя России В.И. Шкурного.

    Руководитель областного СУ СК Алексей Кузьмичев отметил, что следователи взяли над мальчиком шефство, а два его брата участвуют в спецоперации на Украине. Мальчик проживает в жилом блоке кадетской школы, а его семья живет в Климовском районе, передает РИА «Новости».

    Федор рассказал, что вместе с другими кадетами принимает участие в акциях «Письмо солдату», «Посылка солдату» и «Открытка солдату».

    «Я в своих письмах стараюсь найти правильные слова, чтобы поддержать бойцов на передовой, ведь понимаю, как им трудно», – поделился мальчик.

    Кадет отметил, что мечтает стать курсантом ВДВ и продолжить служить России, как его родные. Директор школы Алексей Солдатенков сообщил, что Федор активно участвует в мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. В прошлом году мальчик возглавил сводную роту барабанщиков на параде к 80-летию победы.

    В марте 2023 года украинская диверсионная группа проникла в Климовский район Брянской области, обстреляла автомобили и убила водителей.

    Десятилетний Федор Симоненко получил ранение во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами, но смог вывести двух маленьких девочек и помочь им спрятаться.

    Федор Симоненко награжден медалью «За отвагу» за спасение детей при атаке диверсантов на регион.

    Мальчика также наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы СК России Александра Бастрыкина.

    13 апреля 2026, 10:21 • Новости дня
    Пушилин раскрыл значение освобождения Дибровы

    Пушилин сообщил о выходе ВС России на плацдарм у канала Северский Донец – Донбасс

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска получили новый плацдарм после освобождения Дибровы и продолжают наступление в районе канала Северский Донец – Донбасс, а также на других направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Диброва на славянском направлении, что позволило российским войскам выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец – Донбасс. По его словам, это открывает возможности для дальнейшего продвижения, прорывая оборону украинских подразделений по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, передают «Вести».

    Пушилин отметил, что российские подразделения прорывают оборону ВСУ у линии Рай-Александровка – Николаевка и продвигаются к водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец. Он также уточнил: «Чуть севернее наши подразделения также продвигаются со стороны Калеников и в районе Кривой Луки».

    На краснолиманском направлении, по словам главы республики, фиксируется продвижение российских подразделений вдоль реки Северский Донец. Кроме того, Пушилин сообщил об улучшении позиций у Татьяновки и Пришиба.

    В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои, отметил Пушилин, указав на напряженную обстановку в самом населенном пункте.

    На красноармейско-добропольском направлении российские войска улучшили тактическое положение в районе Гришина и продвинулись в направлении Сергеевки. Пушилин добавил, что идут бои на подступах к Белицкому, Павловке и Новому Донбассу.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ перебрасывают вооружение и технику в район Красного Лимана после потери контроля над Дибровой в ДНР.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.

    Российские войска продвигаются на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике, улучшая позиции у Константиновки, а также в районах Илиновки и Новодмитровки.

    13 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил о нацеленности Европы продолжать войну на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, передает ТАСС.

    «Любые действия на подпитывание милитаристских военных устремлений киевского режима – это те шаги, которые не способствуют поискам мирного урегулирования», – заявил Песков.

    Он подчеркнул, что поддержка Европы способствует затягиванию конфликта и мешает поискам мирного решения. Представитель Кремля напомнил, что подобные шаги не ведут к деэскалации ситуации и осложняют любые переговорные инициативы.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отсутствии заинтересованности европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине. Вэнс назвал ситуацию сложной.

    Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.

    В Кремле указали на отсутствие понимания мотивов Евросоюза для усиления участия в украинском конфликте.

    13 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции российских войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (две попытки), Варачино в Сумской области и Калеников в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Также отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении из района Покровского в направлении пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новоивановки и Катериновки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанскими Хуторами, Ветеринарным и Зыбино.

    Противник при этом потерял до 25 военнослужащих и радиолокационную станцию.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Кутьковки и Боровой в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 35 военнослужащих и шесть бронемашин.

    Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Ильиновки и Артема в ДНР.

    При этом противник потерял более 55 военнослужащих и четыре бронемашины, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ у Новопавловки, Новоподгородного в Днепропетровской области и Белицкого в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 165 военнослужащих, а также девять бронемашин.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Диброва, Подгавриловки и Маломихайловки в Днепропетровской области и Воздвижевки в Запорожской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.

    Напомним, Минобороны было зафиксировано 6558 нарушений Украиной режима перемирия. При этом ВС России продолжили проведение спецоперации только с окончанием действия перемирия.

    13 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России ночью поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспиотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России после окончания перемирия, в ночное время, нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотников,

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 14 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 33 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 563 беспилотника, 656 ЗРК, 28 864 танка и другие бронемашины, 1699 боевых машин РСЗО, 34 408 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 257 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия.

    В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.

    13 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    В Ленобласти объявили опасность БПЛА и снизили скорость интернета

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности БПЛА в воздушном пространстве региона.

    В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Max Дрозденко.

    Глава области предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

    Согласно данным портала Downdetector, только за последний час почти 700 жителей города пожаловались на проблемы с интернет-соединением. Причиной ухудшения качества связи может быть введение ограничительных мер из-за угрозы БПЛА.

    Ранее 7 апреля власти Ленинградской области заявили об уничтожении 20 беспилотников в регионе за одну ночь.

    В конце марта украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти.

    13 апреля 2026, 07:57 • Новости дня
    В центральной части Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области в центральной части Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

    Пожар на объекте инфраструктуры в Кировоградской области произошел в ночь на понедельник, передает ТАСС. Райкович сообщил, что к месту инцидента были направлены все необходимые подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Райкович сообщил: «На одном из объектов возник пожар. К тушению были привлечены все необходимые подразделения Госслужбы по ЧС». О причинах возгорания и о возможных последствиях не сообщается.

    Ранее в Елизаветграде, который является административным центром области, также зафиксировали взрыв, подробности которого официально не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировоградской области пострадала критическая инфраструктура.

    В Одесской области произошел крупный пожар на топливно-энергетическом объекте.

    В Киевской области загорелся инфраструктурный объект на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

    13 апреля 2026, 08:16 • Новости дня
    Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили более 8,4 тыс. солдат и наемников, наибольший ущерб противнику нанесли военные российской группировки «Центр», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что потери Вооруженных сил Украины за неделю, включая иностранных наемников, составили более 8 440 человек убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Он отметил, что наибольшие потери украинская сторона понесла в зоне ответственности российской группировки «Центр», действующей на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области.

    Эксперт добавил, что за неделю российские подразделения уничтожили четыре танка, 50 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 128 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Кроме того, было уничтожено более 2,4 тыс. беспилотных летательных аппаратов и почти 700 различных боевых бронированных машин противника.

    Марочко также сообщил, что на прошлой неделе участок у Купянска Харьковской области стал самым успешным направлением для российских войск. Группировка «Запад» взяла под контроль обширный участок восточнее Купянска. Военные освободили два поселения в Сумской области и Донецкой народной республике.

    По словам эксперта, отмечается увеличение контратакующих действий со стороны украинских формирований, которые усиливают давление на российские позиции в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Противник также перенимает тактические приемы российских войск и действует малыми группами при поддержке беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за неделю потеряла более 4,3 тыс. человек на рубежах Луганской Народной Республики.

    Российские военные уничтожили 62 орудия полевой артиллерии и 23 станции радиоэлектронной борьбы.

    Вооруженные силы Украины также лишились восьми танков и более двухсот боевых машин.

    14 апреля 2026, 04:10 • Новости дня
    Мирошник уличил Украину в неспособности воспринимать гуманные шаги

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не ответила на инициативу пасхального перемирия взаимностью, несмотря на публичные заявления официального Киева, отметил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», – сказал о РИА «Новости».

    Мирошник подчеркнул, что Киев остается безразличен к предложениям, выходящим за рамки военного противостояния.

    Владимир Зеленский за несколько часов до начала пасхального перемирия объявил о намерении соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально в ответ на инициативу России.

    Однако по итогам перемирия, как сообщило Минобороны России, было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков  пообещал передать заинтересованным странам информацию о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    13 апреля 2026, 08:30 • Новости дня
    Боец «Орлана» получил ранения в Грайвороне при атаке дрона

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Грайворон Белгородской области при отражении атаки вражеского беспилотника был ранен боец подразделения «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Боец группы «Орлан» был ранен в результате отражения атаки вражеского беспилотника в городе Грайворон Белгородской области, сообщил Гладков в Max.

    Гладков добавил, что пострадавшего с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног сослуживцы доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи бойца планируют перевести в городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения.

    губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала работы подразделения «Орлан» в регионе погибли семь бойцов. Еще 98 человек получили ранения в ходе выполнения задач на территории Белгородской области.

    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    14 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    ПВО Ленобласти усилили мобильными группами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контрольные стрельбы расчетов мобильных огневых групп Ленинградского военного округа (ЛенВО) прошли в Ленинградской области, в дальнейшем это позволит усилить противовоздушную оборону критически важных объектов инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе ЛенВО.

    Контрольные стрельбы расчетов мобильных огневых групп Ленинградского военного округа состоялись на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области, передает РИА «Новости». В пресс-службе округа сообщили, что это мероприятие прошло в рамках подготовки к заступлению на боевое дежурство.

    «В Ленинградской области на полигоне «Кирилловский» прошли контрольные стрельбы расчетов мобильных огневых групп Ленинградского военного округа перед заступлением на боевое дежурство… По завершении обучения расчеты мобильных огневых групп усилят противовоздушную оборону критически важных объектов инфраструктуры Ленинградской области», – заявили в пресс-службе.

    В учениях приняли участие более 50 военнослужащих ЛенВО. Для выполнения задач было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников в Киришском районе Ленинградской области.

    Российские военные успешно отразили атаку дронов над территорией региона.

    Губернатор Александр Дрозденко объявил о введении режима «Ковер» над аэропортом Пулково.

    Небензя усомнился в компетентности Каллас из-за слов о Второй мировой
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса
    В России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника
    Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве
    Продюсер Дворцов назвал дату приезда Пугачевой в Москву

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

