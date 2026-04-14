Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины воруют продовольственные запасы жителей Краматорска Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По его словам, случаи краж фиксируются с начала апреля, когда командование ВСУ начало перевозить оружие и боеприпасы в подвалы домов, переоборудуя их для военных целей.

Марочко заявил: «Зафиксированы случаи разграблений продовольственных запасов населения, которые хранились в подвалах, в специально отведенных для этого местах. На новых военных объектах выставлена охрана, гражданских не пускают даже забрать личные вещи или проверить исправность сетей водоснабжения и водоотведения».

