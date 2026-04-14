2 комментария
Внук де Голля заявил об истощении военных запасов Франции из-за США
Из-за чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов французская армия рискует остаться без топлива и снарядов всего через двое суток, заявил внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
Париж практически полностью утратил самостоятельность из-за сильного влияния Вашингтона, сказал де Голль ТАСС.
«В боеприпасах и топливе американцы оставляют нам запас автономности всего на два дня. Я выступаю решительно против этой вассализации, против превращения французской национальной обороны в инструмент в чужих руках», – подчеркнул он.
Также собеседник добавил, что текущая международная обстановка наглядно демонстрирует недопустимость легкомысленного отношения к вооруженным конфликтам. Пьер де Голль уверен, что риски потери благополучия и независимости государств сейчас слишком велики.
Ранее Пьер де Голль называл ложью утверждения о планах нападения России на европейские страны. Он также выступал с инициативой о выходе Франции из объединенного командования НАТО.