Мантуров сообщил о внедрении VR в подготовку космонавтов для РОС

Tекст: Ольга Иванова

Процессы подготовки экипажей для будущих полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) уже совершенствуются, в том числе благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности, передает РИА «Новости». Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что обучение с использованием VR и AR разрабатывается в Новосибирске, и подчеркнул: «Тренажеры во многом основаны на опыте, полученном в рамках программы МКС, но существенные отличия всё же есть из-за разницы в техническом оснащении платформ».

Мантуров напомнил, что старт строительства станции намечен на 2028 год, и начнется он с глубокой модернизации российского сегмента МКС. Сначала к нему пристыкуют научно-энергетический и универсальный узловой модули, после чего вместе с модулем «Наука» (запущен в 2021 году) станцию отсоединят от МКС. После этого РОС начнет автономный полет на орбите с наклонением 51,6 градуса.

Такой сценарий, по словам Мантурова, позволит эффективно использовать инфраструктуру модуля «Наука» и обеспечить космонавтам безопасный переход на новую станцию. Он отметил, что на аналогичной орбите планируется появление индийской станции, что создает возможности для тесного российско-индийского сотрудничества в космосе.

РОС позволит определять задачи экспедиций в строгом соответствии с интересами России, а также формировать состав модулей для научных и прикладных исследований. Станция будет приспособлена для длительных медико-биологических экспериментов, тестирования технологий для дальних экспедиций и наблюдения Земли.

Станция обеспечит продолжение присутствия России в космосе после завершения работы МКС. Благодаря новым решениям в эргономике, удобству ремонта, наличию «тихих» зон для сна и гибкой системе снабжения, РОС предложит космонавтам современный уровень комфорта. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил проводить ежегодную Неделю космоса с 6 по 12 апреля.

