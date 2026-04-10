Якушев рассказал об участии сторонников «Единой России» в создании Народной программы

Якушев: Сторонники «Единой России» активно участвуют в создании Народной программы

Tекст: Валерия Городецкая

На расширенном заседании Центрального совета сторонников он подчеркнул, что сейчас сторонники – это авангард партии, насчитывающий 900 тыс. человек, среди которых есть участники спецоперации на Украине, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Всех вас объединяет готовность к служению, гражданская ответственность и патриотизм. Институт сторонников становится востребованной площадкой, в том числе для участников специальной военной операции, которые присутствуют в этом зале», – заявил Якушев. Он отметил, что в Донецкой Народной Республике команду сторонников возглавил Герой ДНР Ахри Авидзба, в Башкортостане – Герой России Денис Чернавин, а в Алтае – участник спецоперации Максим Анисимов.

Якушев сообщил, что партия вступила в масштабный избирательный цикл: в 2026 году состоятся выборы в Государственную Думу, 39 региональных парламентов, 11 административных центров и множество муниципалитетов. Он добавил, что «Единая Россия» работает с избирателями на протяжении всего политического цикла, а в 2026 году отчитается о выполнении своих обещаний за пять лет. По его словам, большинство взятых на себя обязательств уже реализовано, однако предстоит ответить на сложные вопросы избирателей в условиях санкций и спецоперации на Украине.

Секретарь Генсовета напомнил, что все программные документы партии всегда основывались на запросах граждан, и новый документ не станет исключением. «Единая Россия» намерена получить максимальное большинство мандатов и готова работать с избирателями по всем вопросам, включая образование, здравоохранение, транспортную инфраструктуру и благоустройство.

Старт сбора предложений для новой народной программы дал председатель партии Дмитрий Медведев 19 февраля в Екатеринбурге. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах, где правительство отчитается о выполнении программы, а собранные предложения войдут в новый программный документ. Программа будет состоять из двух частей: предвыборной и идеологической, а основные положения представят в июне, к съезду партии, – в августе. Для подготовки программы создан экспертный совет, куда вошли участники спецоперации, представители науки, промышленности, бизнеса и общественных объединений.