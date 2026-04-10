Глава минсельхоза Таиланда решил закупить у России до 2 млн тонн удобрений
Министр сельского хозяйства и кооперативов Таиланда Сурия Чынгрунгрыангкит планирует закупить у РФ до 2 млн тонн минеральных удобрений, чтобы предоставить их местным фермерским хозяйствам по госценам на фоне ожидаемого дефицита и роста стоимости, вызванных напряжённостью на Ближнем Востоке.
На брифинге в Бангкоке, трансляцию которого вёл таиландский телеканал The Reporters, Чынгрунгрыангкит заявил: «Мы планируем договориться с Россией о поставке до 2 млн тонн минеральных удобрений для предотвращения дефицита и роста цен, которые грозят нашему сельскохозяйственному сектору»
Министр также сообщил, что намерен в ближайшие дни посетить Россию для переговоров о приобретении удобрений, передает РИА «Новости».
По его словам, поездка в Россию запланирована на период празднования Сонгкрана – тайского Нового года, который в этом году отмечается с 13 по 15 апреля. Фактически праздничные выходные начнутся уже с 10 апреля во второй половине дня, а рабочий процесс возобновится только 20 апреля.
Чынгрунгрыангкит был назначен главой минсельхоза в результате февральских парламентских выборов и вошёл в новый кабинет министров, сформированный премьер-министром Анутхином Чанвиракуном. Новый состав правительства был одобрен королём Таиланда Маха Ватчиралонгконом и приведён к присяге 6 апреля. В среду и четверг члены кабинета представили парламенту свою политическую программу.
В марте король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Анутхином Чанвиракуном.
