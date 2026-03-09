Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.4 комментария
Дроны центра «Рубикон» уничтожили немецкие танки Leopard 1A5
Российские военные специалисты из центра «Рубикон» ликвидировали западную бронетехнику, включая немецкие боевые танки, сообщили в Министерстве обороны России.
Удары наносились расчетами FPV-дронов из состава испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Была уничтожена автомобильная и бронированная техника, включая немецкие танки Leopard 1A5, а также элементы системы связи.
Также дроны осуществили воздушные тараны для уничтожения вражеских БПЛА.
В феврале расчеты беспилотников центра «Рубикон» обнаружили в лесу замаскированную бронемашину ВСУ и уничтожили ее серией точных ударов.