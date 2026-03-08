Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Тегеран пригрозил ударом по энергосфере Ближнего Востока
Командование Ирана предупредило о возможных ударах по нефтеобъектам региона
Иранские военные заявили о готовности нанести удары по топливно-энергетическим объектам Ближнего Востока в ответ на атаки США и Израиля.
Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» пригрозил ударами по объектам топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке в случае продолжения атак США и Израиля на иранскую энергосферу, передает РИА «Новости».
В заявлении подчеркивается, что ответ будет симметричным и затронет инфраструктуру региона.
Военные обратились к руководителям исламских государств* с призывом повлиять на Вашингтон и Тель-Авив. «Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действий в регионе», – говорится в заявлении.
В командовании отметили, что до сих пор Иран воздерживался от «любого рода подобных шагов», несмотря на осведомленность о всей топливно-энергетической инфраструктуре соседних стран и наличии наступательных возможностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с ударами США и Израиля по объектам на территории Ирана предупредила о непредсказуемых последствиях для ядерной энергетики Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран наносит удары только по объектам США, находящимся в соседних странах, а не по самим соседям.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ