    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 19:11 • Новости дня

    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана

    Здание Дома русской культуры в Набатии полностью разрушено израильским авиаударом

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана до основания разрушено здание, где размещался Дом русской культуры.

    Директор учреждения Асаад Дия сообщил об инциденте, произошедшем в ходе налета Израиля на южный Ливан, передает ТАСС. Строение, в котором размещалась организация, уничтожено до основания.

    «Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», – отметил собеседник агентства.

    Руководитель уточнил, что коллектив был вынужден прервать деятельность и эвакуироваться ранее. По его словам, после начала военных действий оставаться в городе стало слишком опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек.

    Днем ранее авиация Израиля полностью разрушила здание медицинского центра с кабинетами выпускников советских вузов в Бейруте.

    8 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать разведданные Ирану, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, он «решительно заявил» о необходимости воздержаться от подобного обмена информацией. Спецпосланник подчеркнул, что просил не передавать Тегерану данные о целях и другие виды помощи.

    На вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия оказывает подобную поддержку Ирану, Уиткофф выразил надежду, что этого не происходит. При этом он не сообщил о наличии конкретных доказательств передачи разведданных.

    Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, отметив, что Вашингтон «не знает», передает ли Россия такие данные и помощь Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай меняют стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    Комментарии (105)
    8 марта 2026, 04:52 • Новости дня
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке против войны в Ираке переросли в столкновения и поджоги

    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    @ Xavier Diaz/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Нью-Йорка мирная акция протеста против военной операции в Иране переросла в столкновения после применения перцового баллончика.

    Как передает РИА «Новости», в Нью-Йорке две группы протестующих, поддерживавших и выступавших против военной операции в Иране, были намеренно разделены полицией. Демонстрация сторонников операции насчитывала около двадцати человек под руководством правого активиста Джейка Ланга, а контрпротестующих собралось до 125 человек.

    По словам комиссара полиции Джессики Тиш, напряженность между двумя лагерями начала расти незадолго до полудня. В 12:15 один из протестующих, связанный с Джейком Лангом, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был сразу задержан полицией.

    «В 12:15 протестующий, связанный с группой Джейка Ланга, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был после этого арестован», – рассказала комиссар.

    В ответ на это один из участников контрпротеста поджег самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд долетел до ограждения и потух вблизи полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил еще одно подобное устройство.

    Комиссар полиции уточнила, что пока неясно, были ли эти устройства настоящими или поддельными. Несколько человек, причастных к беспорядкам, были задержаны. Сейчас идет расследование произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    У посольства США в Лондоне начался многотысячный марш против ударов по Ирану, участники несут портреты убитого аятоллы Хаменеи и плакаты о погибших школьницах.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном

    NYT: Первая неделя конфликта с Ираном обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов

    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    @ Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первую неделю операции против Ирана Вашингтон потратил около шести миллиардов долларов, из которых львиная доля ушла на ракеты-перехватчики для отражения ударов.

    Представители Пентагона сообщили Конгрессу, что первая семидневка конфликта обошлась бюджету примерно в шесть миллиардов долларов, пишет The New York Times.

    Из этой суммы около 4 млрд долларов пришлось на боеприпасы, прежде всего на ракеты, использовавшиеся для отражения иранских атак.

    «Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», – отмечает издание.

    Союзники нанесли около четырех тысяч ударов по целям, включая ракетные позиции и штабы, однако Тегеран сохранил значительный военный потенциал. По оценкам разведки, у Ирана осталась примерно половина ракетного арсенала и большая часть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль совместно напали на Иран 28 февраля. В первый день конфликта при ударе погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    Тегеран уведомил страны региона о планах атаковать американские базы на их территории.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны

    Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей территории

    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна не уступит ни пяди территории, отвечая на слова Дональда Трампа о возможном изменении её границ.

    Тегеран не намерен уступать свои территории внешним силам, передает РИА «Новости».

    Президент Масуд Пезешкиан прокомментировал слова Дональда Трампа, который допустил изменение карты республики после атаки США. «Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», – подчеркнул иранский лидер.

    Политик добавил, что его предыдущие высказывания о ситуации на Ближнем Востоке интерпретировали неверно. По его мнению, враги Тегерана стремятся разжечь войну между Ираном и соседними государствами региона.

    Ранее Пезешкиан заявлял, что иранские военные не станут наносить удары по соседям первыми. Он также принес извинения странам, пострадавшим от действий Тегерана после нападения Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Тегерана для завершения войны.

    Накануне временный руководящий совет Ирана постановил воздерживаться от атак на соседние страны.

    Комментарии (3)
    7 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки

    Al Hadath: Сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате атаки

    Tекст: Мария Иванова

    Во время одной из атак был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и главный претендент на его пост.

    Моджтаба Хаменеи получил травмы во время удара, передает телеканал Al Hadath. По данным журналистов, сын погибшего иранского лидера остался жив.

    Сведений о том, насколько серьезные ранения получил пострадавший, в настоящий момент нет, передает ТАСС.

    Моджтаба считается основным претендентом на пост верховного лидера страны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заклюдчалась ошибка США при убийстве Хаменеи.

    Супруга верховного лидера Ирана ранее скончалась от полученных при бомбардировках ранений.

    Совет экспертов Ирана в субботу пообещал избрать нового главу государства в течение суток.

    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро

    Эксперт Кнутов: США могут вывезти уран из Ирана по аналогии с захватом Мадуро

    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    @ wikipedia.org

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США могут попытаться провести десантную операцию по вывозу урана из Ирана. При этом Пентагон будет использовать технические и тактические приемы, примененные при захвате Николаса Мадуро, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран.

    «На мой взгляд, классическая наземная операция Пентагона в Иране, наподобие иракской, невозможна. В свое время для победы над Ираком США создавали многотысячную западную коалицию и долгое время рассчитывали каждый этап конфликта. Сейчас я не вижу у американской стороны таких возможностей и готовности идти на сопутствующие риски», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Вместе с тем у американо-израильских сил есть ресурсы для проведения десантной операции по аналогии с захватом Николаса Мадуро, убежище которого находилось в центре одной из самых больших военных баз в Латинской Америке. Десант США мог бы использовать те же технические устройства, что и в Венесуэле», – продолжил собеседник.

    «При этом Пентагон параллельно начал бы проводить отвлекающую операцию в другом регионе. Не случайно издание The Washington Post сообщало, что США неожиданно отменили масштабные учения с участием 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине и специализирующейся на наземных операциях», – отметил он.

    «Операция имеет высокие шансы на успех. США и Израиль господствуют в воздухе, от ПВО и ВВС Ирана мало что осталось. По сути, вся надежда Тегерана – на профессионализм владения иранскими военными переносными зенитными ракетными комплексами», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, иранскому командованию нужно стараться разумно использовать свой ракетный потенциал для того, чтобы США тратили как можно больше противоракет при защите своих военных баз на Ближнем Востоке. Таким образом, у Тегерана оставалась бы возможность для эскалации», – резюмировал собеседник.

    Ранее портал Axios со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран для «обеспечения безопасности» его запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе военной операции.

    Согласно сообщению, Белый дом рассматривает два сценария. Первый предполагает захват урана американским спецподразделением и вывоз с иранской территории. Второй вариант: топливо предполагается обезопасить на месте. Не исключается также участие в процессе специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Газета New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами американского разведывательного сообщества, пишет, что иранские власти или другая группа могут достать запасы высокообогащенного урана, погребенные под завалами в Исфахане после ударов США в прошлом году.

    В воскресенье иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири в Кувейте с применением боевых беспилотников и баллистических ракет. Также удары были нанесены по объектам в ОАЭ, Бахрейне, Израиле и Катаре. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему в противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую.

    В свою очередь, израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд. Также Израиль заявил, что поразил оперативный штаб Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО в Тегеране.

    Комментарии (12)
    8 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разочарование вызвало в Тбилиси заявление посольства Израиля в Грузии, в котором отмечается 26-вековая дружба евреев и грузин, однако при этом звучит призыв подтвердить «истинную дружбу» в «сложные времена», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

    В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

    По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

    Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

    Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.

    Комментарии (6)
    8 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте

    КСИР атаковал вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте беспилотниками и ракетами

    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири с применением боевых беспилотников и баллистических ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири».

    Представители КСИР уточнили масштабы разрушений на объекте. Согласно их данным, атака привела к серьезным повреждениям центра подготовки и ремонта вертолетной техники.

    Также под удар попали топливные резервуары, предназначенные для авиации. Кроме того, иранским военным удалось поразить здание командования этой военной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте с использованием беспилотников.

    Представитель центрального штаба Ирана ранее сообщил о поражении нефтяного танкера под флагом США у берегов эмирата.

    Между тем тела шестерых погибших при ударе по порту Эш-Шуайба американских военных решили доставить на родину.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана

    Системы ПВО Израиля начали перехват запущенных из Ирана ракет

    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После запуска ракет с иранской территории над Израилем объявлена воздушная тревога, в небе работают комплексы противоракетной обороны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. В настоящий момент задействованы средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что атака ведется со стороны Исламской Республики. Представители армии опубликовали официальное сообщение в своем Telegram-канале.

    «ЦАХАЛ зафиксировал пуски ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля накануне подтвердила факт фиксации ракетных пусков с иранской территории. Днем ранее израильские военные обнаружили еще одну серию ударов по стране.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 00:48 • Новости дня
    Хезболла атаковала базы ВМС и ПВО Израиля в Хайфе

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение нанесло высокоточные ракетные удары по стратегическим военным объектам Израиля в Хайфе, включая базы ВМС и ПВО.

    Как передает РИА «Новости», представители движения «Хезболла» заявили о проведении серии атак на израильские военные объекты в Хайфе.

    По их данным, вечером седьмого марта были нанесены удары высокоточными ракетами по базе Стелла Марис, которая считается ключевой точкой морского наблюдения и контроля на северном побережье Израиля.

    В отдельном заявлении упоминается атака на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер, который является главной базой противовоздушной обороны в Хайфе.

    Пресс-служба движения сообщила: «Бойцы Исламского сопротивления в 20.00 вечера в субботу, 7 марта 2026 года также атаковали базу Стелла Марис залпом высокоточных ракет».

    Всего за сутки «Хезболла» объявила о проведении 27 комбинированных операций против Израиля, среди которых были атаки по нефтеперерабатывающему заводу и комплексу военно-технического производства в Хайфе.

    Активные боевые действия со стороны движения возобновились в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и ударов Израиля и США по Ирану.

    В ответ армия Израиля усилила интенсивность атак по территории Ливана, нанеся удары по южному пригороду Бейрута, а также по восточным и южным районам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о запуске ракет по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа.

    Бойцы «Хезболлы» утром 7 марта выпустили ударные беспилотники по этому же заводу, поразив объект топливной инфраструктуры Израиля.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:45 • Новости дня
    Сотни истребителей Израиля атаковали ключевые ракетные объекты Ирана

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по производству ракет в Парчине и Шахруде

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала два стратегически важных объекта по производству баллистических ракет, расположенных на иранской территории, передает РИА «Новости». Пресс-служба военных подтвердила проведение операции в субботу.

    «Сотни истребителей ВВС Израиля нанесли удары по двум ключевым объектам иранского… режима по производству баллистических ракет и другого вооружения. Эти объекты расположены в районах округа Парчин и города Шахруд», – говорится в сообщении.

    Ранее Израиль заявлял, что нанес удар по подземному бункеру с запасами баллистических ракет.

    Армия обороны Израиля сообщила о поражении оперативного штаба ВВС КСИР в Тегеране.

    За последние двое суток ЦАХАЛ атаковал более 300 объектов в Иране.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:37 • Новости дня
    «Хезболла» ударило ракетой по главному призывному пункту ЦАХАЛ

    «Хезболлах поразило высокоточной ракетой призывной центр ЦАХАЛ в Тель-ха-Шомере

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Тель-ха-Шомер, в 120 км от ливано-израильской границы, высокоточная ракета поразила главный призывной пункт Армии обороны Израиля.

    Движение «Хезболла» использовало современный боеприпас для атаки на район Тель-ха-Шомер. Там располагается основной призывной пункт Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

    «Бойцы исламского сопротивления поразили новым ракетным оружием важный военный объект в Тель-ха-Шомере, который находится в 120 км от ливано-израильской границы», – говорится в заявлении военно-информационной службы организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по скоплению израильских военных в районе города Метула.

    Ранее Корпус стражей исламской революции инициировал серию атак по объектам в центре Тель-Авива с применением ракет и беспилотников.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала дронами нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе

    Бойцы «Хезболлы» ударили беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

    Tекст: Мария Иванова

    На рассвете 7 марта бойцы «Хезболлы» выпустили группу ударных беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, поразив израильский объект топливной инфраструктуры.

    Атаку на промышленное предприятие осуществили силы исламского сопротивления ранним утром субботы, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении организации уточняется, что целью нападения стала топливная инфраструктура.

    «Бойцы исламского сопротивления  в субботу, 7 марта, в 5.30 атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе с использованием группы ударных беспилотников», – гласит текст заявления.

    Для проведения операции использовалось несколько летательных аппаратов одновременно.

    Ранее  субботу ПВО Саудовской Аравии сбила летевший к нефтяному месторождению беспилотник.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Иран нанес массированные удары по Израилю и базам США

    Армия Ирана заявила об атаке на Хайфу и американские объекты

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники иранской армии атаковали объекты в Хайфе и Тель-Авиве, а также американскую базу Кэмп-Арифджан и другие цели в Кувейте.

    Вооруженные силы Тегерана осуществили нападение на цели в Хайфе и Тель-Авиве, а также на американские базы в Кувейте, передает РИА «Новости».

    «Американо-сионистские цели в Хайфе, Тель-Авиве, центры и американские базы в Кувейте подверглись атаке беспилотниками военно-воздушных и военно-морских сил армии Ирана», – говорится в заявлении военных.

    Удары наносились в течение последних нескольких часов. По данным иранской стороны, помимо израильских объектов, под огнем оказалась база Кэмп-Арифджан, где расположены склады с боеприпасами, оборудование и позиции ПВО.

    Ранее Корпус стражей исламской революции отчитался об успешном поражении американской вертолетной базы в районе Аль-Адири.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля зафиксировала новый запуск ракет с иранской территории.

    Ранее Корпус стражей исламской революции поразил военные объекты США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

    Комментарии (0)
    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

