О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.
Росавиация продлила рекомендацию по приостановке продаж билетов на Ближний Вочток
Российским авиаперевозчикам предстоит сохранять ограничения на продажу билетов в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ до 14 марта.
Росавиация продлила рекомендацию о приостановке продажи билетов на рейсы из России в страны Ближнего Востока до 14 марта, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве транспорта.
В официальном сообщении Минтранса уточняется, что речь идет о направлениях в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Ведомство подчеркнуло, что рекомендация касается всех российских авиакомпаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпании стран Ближнего Востока вынуждены отправлять рейсы в Россию с неполной загрузкой из-за необходимости облетать значительные территории и обеспечивать увеличенный запас топлива.
Запрет на полеты над Катаром, Кувейтом и Бахрейном решили продлить.