Американские вузы на Ближнем Востоке экстренно закрыли кампусы

Филиалы университетов США в Катаре и ОАЭ перешли на удаленку

Tекст: Мария Иванова

Ряд престижных учреждений, включая Georgetown и New York University, изменили режим работы, пишет The New York Times.

Поводом стало резкое обострение ситуации в сфере безопасности и расширение конфликта на Ближнем Востоке.

В ОАЭ студенты кампуса в Абу-Даби с субботы вынуждены оставаться в укрытиях. Занятия в понедельник отменили полностью, а со вторника учебный процесс возобновится исключительно в дистанционном формате.

«Как глобальный университет, мы всегда начеку, и наши команды постоянно планируют и готовятся к чрезвычайным ситуациям», – заявил вице-президент NYU Уайли Норвел.

Аналогичные меры приняли филиалы в Катаре, включая Carnegie Mellon и Texas A&M, где удаленный режим сохранится минимум до конца недели. Руководство Georgetown также сообщило о приостановке бизнес-программы в Дубае и подготовке к эвакуации студентов.

Напомним, при атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.