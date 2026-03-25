  • Новость часаИран заподозрил Трампа в новом обмане
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что спасает рубль от ослабления
    Трамп заявил о подарке от Ирана
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Путин посмертно наградил погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    Китай выразил протест Японии после взлома посольства в Токио
    Партия премьера Дании получила рекордно низкий результат на выборах
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    25 марта 2026, 11:07 • Новости дня

    В бытовом газе Европы нашли вызывающее рак вещество

    Высокие уровни канцерогенного бензола обнаружили в газе трех стран Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Опасные концентрации токсичного бензола, провоцирующего онкологические заболевания, выявили в системах газоснабжения ряда западноевропейских государств.

    Американский институт PSE Healthy Energy опубликовал тревожные данные исследования, передает РИА «Новости».

    Специалисты зафиксировали повышенное содержание опасного химического соединения в нескольких крупных городах.

    «Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе в нескольких городах Западной Европы», – говорится в публикации.

    Ученые предупредили, что это вещество связано с лейкемией и другими серьезными заболеваниями. Всего для анализа эксперты собрали 72 образца топлива в Британии, Нидерландах и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выяснили связь между использованием газовых плит и тысячами случаев ранней смерти в Европе.

    Рабочая группа ECHA ранее назвала этиловый спирт токсичным веществом с риском возникновения онкологии.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    24 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме о судебной реформе в Италии
    @ Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Провал судебной реформы, поддержанной лишь 46% граждан, стал первым серьёзным поражением для правительства Мелони и встряхнул политическую сцену Италии, пишет Politico.

    Аура политической неуязвимости главы правительства разрушена после неудачного голосования, пишет Politico. Против предложенных изменений высказались 54% граждан, при этом явка составила внушительные 59%.

    Сама премьер-министр попыталась сохранить лицо и приняла выбор народа. «Итальянцы решили, и мы будем уважать это решение», – заявила Мелони в видеообращении. Она признала горечь от упущенной возможности, но пообещала продолжать работу с решимостью.

    Оппозиция восприняла итоги референдума как сигнал к началу атаки на позиции кабинета министров. Бывший премьер Маттео Ренци предрек Мелони статус «хромой утки», а лидер демократов Элли Шляйн выразила уверенность в победе на следующих выборах.

    Отвергнутый законопроект предполагал разделение карьерных путей судей и прокуроров, а также изменение органов надзора.

    Власти называли реформу шансом исправить политизированную систему, мешающую управлению страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы.


    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    @ Lars Penning/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    23 марта 2026, 10:35 • Новости дня
    Газ в Европе резко подорожал на фоне ближневосточного кризиса

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открылись у отметки 729,7 доллара, передает РИА «»Новости».

    По данным биржи ICE, к 10.05 мск показатель скорректировался до 726,5 доллара, сохранив рост на уровне 2,6%.

    Восходящая динамика наблюдается с начала месяца и отражает опасения инвесторов из-за эскалации на Ближнем Востоке. В четверг, 19 марта, стоимость топлива пробивала отметку в 850 долларов впервые с января прошлого года. По сравнению с концом февраля цена подскочила на 86%.

    Нынешние значения все еще далеки от пиковых показателей энергетического кризиса. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре.

    Европа снова погружается в энергетический кризис на фоне проблем с поставками топлива.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Фон дер Ляйен: Отказ от газа из России в 2022 году ЕС пережил болезненно

    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    22 марта 2026, 19:47 • Новости дня
    Орбан заявил о будущем разорении Европы из-за украинского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что участие Европы в конфликте на Украине приведет континент к финансовому краху, отметив ошибочность стратегии Германии.

    Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». В интервью YouTube-каналу Patriota он заявил, что европейские страны, в первую очередь Германия, рискуют столкнуться с финансовым банкротством из-за продолжающихся расходов на поддержку Киева.

    Орбан отметил: «Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведёт Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас».

    По мнению венгерского премьера, представители Германии ошибаются, полагая, что Европа сможет дольше поддерживать Украину финансово, чем Россия – продолжать участие в конфликте. Орбан подчеркнул, что, по его оценке, такая стратегия приведет к тяжелым экономическим последствиям для всего европейского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов.

    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    22 марта 2026, 17:53 • Новости дня
    Словения ограничила суточный отпуск топлива из-за конфликта в Иране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Словении ввели временные ограничения на отпуск топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке и проведения парламентских выборов, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, теперь физические лица могут приобрести не более 50 литров бензина или дизеля в сутки, а юридические лица и частные предприниматели – до 200 литров. Ограничения вступили в силу и будут действовать до дальнейшего уведомления, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб подчеркнул, что в стране нет дефицита топлива. По его словам, возникли временные проблемы с доставкой топлива на автозаправочные станции, поэтому для помощи торговым компаниям к транспортировке будет привлечена армия.

    Отмечается, что в крупнейшей в стране нефтераспределительной компании Petrol в последние дни наблюдается нехватка топлива и очереди на заправках. В воскресенье многие автозаправочные станции были закрыты, тогда как заправки венгерской компании MOL продолжали работать, хотя тоже ввели ограничения на продажу топлива.

    В стране 22 марта проходят выборы в Государственное собрание, право голоса имеют почти 1,7 млн граждан.

    Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    Накануне французская партия «Патриоты» инициировала петицию с требованием срочно принять энергетический план, предусматривающий снятие санкций с России ради удешевления углеводородов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    23 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Уровень запасов газа в ПХГ Европы снизился до 28,5%

    Tекст: Антон Антонов

    Запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%, сообщил Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

    Речь идет о данных на 20 марта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80%. В середине марта Газпром сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    24 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    Онищенко назвал оптимальный возраст рождения детей в России

    Академик Онищенко счел 26 лет лучшим возрастом для рождения детей

    Tекст: Вера Басилая

    В России большинство женщин становятся матерями в возрасте от 30 до 40 лет, однако оптимальным для рождения ребенка медицинский специалист считает 26 лет, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что сейчас пик рождаемости приходится на более зрелые годы, передает РИА «Новости».

    «У нас в возрасте 30-40 лет наиболее многочисленное рождение – это 38% от всех родившихся... А мы с вами говорили о том, что есть возраст, когда наиболее оптимально рожать, физиологически – это 26 лет», – сказал академик.

    Эксперт уточнил, что именно в категорию от 30 до 40 лет попадает около 1,2 млн женщин, включая тех, кто рожает впервые.

    По мнению специалиста, нереализованное желание иметь детей у этой возрастной группы представляет собой главный резерв для восстановления демографических показателей в стране.

    Минздрав России определил возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин на уровне от 18 до 49 лет.

    Минздрав рекомендовал направлять не желающих иметь детей женщин на консультацию к медицинскому психологу.

    Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил о выявлении нарушений репродуктивной функции у 12,9% прошедших диспансеризацию россиянок.

    23 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Минздрав рассказал о расширении скринингов на онкологию для россиян

    Минздрав утвердил порядок проведения скринингов на рак при диспансеризации

    Tекст: Вера Басилая

    Профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, среди которых обследование желудка и легких, следует из приказа Министерства здравоохранения.

    В новом приказе Минздрава России утвержден порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, предусматривающий семь видов скринингов для раннего выявления онкологических заболеваний, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что в рамках первого этапа диспансеризации и профилактических осмотров россияне могут пройти скрининги на рак шейки матки и молочной железы (для женщин), предстательной железы (для мужчин), а также на злокачественные новообразования толстого кишечника и прямой кишки.

    Порядок также предусматривает визуальный осмотр на предмет других локализаций онкологических заболеваний. Это включает осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, а также пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов.

    В перечне исследований первого этапа дополнительно значатся скрининги на рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. На втором этапе диспансеризации, при наличии медицинских показаний, проводится дополнительное обследование на рак легкого.

    Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил о доступности для россиян семи бесплатных скринингов на распространенные виды рака.

    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Фицо отметил нежелание ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


    Главное
    Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке
    Мелони начала чистку правительства Италии после провала на референдуме
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    ФСБ: Подростки жгли объекты в Подмосковье ради девушек из Telegram
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Предложена новая теория формирования Земли

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации