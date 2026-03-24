Россиянина нашли мертвым в запертой квартире на севере Гоа
В Морджиме на Гоа обнаружили погибшим 49-летнего россиянина
В арендованной квартире в поселке Морджим на севере Гоа найден погибшим 49-летний россиянин, обстоятельства его смерти выясняют местные правоохранители.
Генеральный консул Иван Фетисов подтвердил факт инцидента, передает ТАСС. Местные правоохранители сейчас проводят тщательное расследование обстоятельств трагедии.
«Найден мертвым 49-летний россиянин. Арендодатель квартиры, где он проживал, обратился в полицию из-за того, что он долго не отвечал на его телефонные звонки, полиция вскрыла помещение и обнаружила мужчину без признаков жизни», – сообщил дипломат.
В генконсульстве отметили, что дипломаты в курсе произошедшего и занимаются данным делом. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти. Следователи рассматривают несколько версий случившегося.
