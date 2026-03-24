Россиянина нашли мертвым в запертой квартире на севере Гоа

В Морджиме на Гоаобнаружили погибшим 49-летнего россиянина

Tекст: Мария Иванова

Генеральный консул Иван Фетисов подтвердил факт инцидента, передает ТАСС. Местные правоохранители сейчас проводят тщательное расследование обстоятельств трагедии.

«Найден мертвым 49-летний россиянин. Арендодатель квартиры, где он проживал, обратился в полицию из-за того, что он долго не отвечал на его телефонные звонки, полиция вскрыла помещение и обнаружила мужчину без признаков жизни», – сообщил дипломат.

В генконсульстве отметили, что дипломаты в курсе произошедшего и занимаются данным делом. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти. Следователи рассматривают несколько версий случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гостиничном номере на Бали обнаружили тело другого гражданина России. В таиландской Паттайе мужчина погиб при падении с девятого этажа кондоминиума.