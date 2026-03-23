ЦАХАЛ признал гибель израильтянина от собственного артогня на севере страны
На севере Израиля погиб гражданин страны в результате ошибочного артиллерийского удара, произведенного армией обороны Израиля во время поддержки операций на границе с Ливаном.
Армия обороны Израиля признала гибель израильского гражданина в результате ошибочного артиллерийского обстрела на севере страны, сообщает ТАСС.
Согласно заявлению армейской пресс-службы, трагедия произошла 22 марта в районе населенного пункта Мисгав-Ам. Жертвой стал Офер Московиц, который погиб от артиллерийского огня собственных израильских военных, поддерживавших операции на юге Ливана.
Командующий Северным округом генерал-майор Рафи Мило пришёл к выводу, что инцидент стал следствием «нескольких серьёзных нарушений и оперативных ошибок», допущенных как при планировании, так и при ведении огня. Артиллерийский удар был нанесён под неправильным углом, отклонившись от протоколов, и пять снарядов попали по хребту Мисгав-Ам вместо намеченной вражеской цели.
«Это очень серьёзный инцидент. Московиц был убит огнём наших сил во время операции, единственной целью которой является защита граждан Израиля», – прокомментировал Рафи Мило, чьи слова распространила армейская пресс-служба. Итоги расследования обещают рассмотреть все компетентные органы, добавили в ведомстве.
