Иран столкнулся с рекордным отключением интернета после начала конфликта
NetBlocks зафиксировал в Иране одно из масштабнейших отключений интернета в мире
В Иране уже 24-й день практически полностью отсутствует интернет, а продолжительность отключения превысила 550 часов.
Мониторинговая служба NetBlocks зафиксировала почти полное отсутствие доступа к интернету в Иране уже на протяжении 24 дней, отмечает ТАСС.
«Сегодня наступает 24-й день отключения интернета в Иране, длительность ограничений превысила 552 часа, что стало одним из самых масштабных случаев отключения Сети, когда-либо зафиксированных в мире», – говорится в официальном заявлении NetBlocks.
Ограничения были введены после начала военной операции против Ирана, которую 28 февраля инициировали США и Израиль. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе столица Тегеран.
В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной атаке по объектам в Израиле. Кроме того, удары были нанесены по американским военным базам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Ранее международная служба мониторинга NetBlocks сообщила о 528 часах полной изоляции Ирана от Глобальной сети.